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歡慶母親節限時3天！全家便利商店「霜淇淋、2款指定杯裝飲品」買1送1
本周日就是母親節，已經計畫好要如何陪媽咪吃喝玩樂了嗎？全家便利商店以最受歡迎的Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品美式咖啡、私品茶「桂香金萱歐蕾」限時優惠神助攻，還有Let’s Café再推季節限定的2款「宇宙杯」新杯身，跟媽媽同享之餘拍照打卡更吸睛。
全家便利商店5月12日至5月14日推出全盈+PAY限定好康，使用全盈+PAY於實體全家便利商店店舖消費，即享Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品美式咖啡、私品茶「桂香金萱歐蕾」同品項買1送1限時優惠，最適合跟媽媽一起分享，（Let’s Café、私品茶每品項會員限購10組，所有優惠商品限實體店舖結帳、不可寄杯）。
首推初夏必嘗的全新口味「白葡萄霜淇淋」，添加果肉、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩爽口；綜合口味則搭配鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，清爽微酸與濃郁香醇的組合，口味恰到好處。
迎接夏日，全家便利商店Let’s Café推2款季節限定「宇宙杯」新杯身，包含以星雲爆發與黃色雲霧設計的「藍色漫遊宇宙款」、融合星雲旋渦的「粉色星球款」，是今夏社群平台最夢幻曬圖新亮點。5月16日前購買Let’s Café經典、特濃系列可享任選第2杯7折優惠。全家便利商店App即日起至5月30日更推出「冰咖VERSE轉轉樂」活動，天天可抽Let’s Café優惠券，還有機會獲得誠品生活100元電子抵用券、LINE TAXI 15元乘車券、Klook水上活動9折券、ChargeSPOT一日免費借電券等多項好禮。
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