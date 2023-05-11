歡慶母親節限時3天！全家便利商店「霜淇淋、2款指定杯裝飲品」買1送1

本周日就是母親節，已經計畫好要如何陪媽咪吃喝玩樂了嗎？全家便利商店以最受歡迎的Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品美式咖啡、私品茶「桂香金萱歐蕾」限時優惠神助攻，還有Let’s Café再推季節限定的2款「宇宙杯」新杯身，跟媽媽同享之餘拍照打卡更吸睛。

全家便利商店5月12日至5月14日推出全盈+PAY限定好康，使用全盈+PAY於實體全家便利商店店舖消費，即享Fami!ce霜淇淋、Let’s Café中杯單品美式咖啡、私品茶「桂香金萱歐蕾」同品項買1送1限時優惠，最適合跟媽媽一起分享，（Let’s Café、私品茶每品項會員限購10組，所有優惠商品限實體店舖結帳、不可寄杯）。

首推初夏必嘗的全新口味「白葡萄霜淇淋」，添加果肉、甜中帶酸、口感清新的西班牙Airén白葡萄果汁，使霜淇淋口感如雪酪般細膩爽口；綜合口味則搭配鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，清爽微酸與濃郁香醇的組合，口味恰到好處。