訂一顆屬於你的黛妃同款包！TOD'S推MY DI BAG訂製服務

源自義大利Tod's，設計集優雅低調奢華和令人稱羨的品質於一身。品牌在1990年代推出的經典設計Di Bag，工藝精緻、設計大方雋永，迅速深得眾多名人顧客歡心，從戴安娜王妃、摩納哥公主卡洛琳、到當今奧斯卡影后安海瑟薇、蒙妮卡貝露琪等品味人士都無一不被圈粉。Tod's傳承古代馬鞍製造商使用的技術，將傳統匠人手工製作的技術運用於Di Bag上，以極致技藝剪裁、並縫合修飾不同風格的皮革，再微小的細節也毫不馬虎。

本季品牌春夏除了推出粉膚、磚橘、水藍等季節新色，並延伸出展現工藝的編織款式；品牌進一步於世界各地Tod's旗艦精品店推出My Di Bag專屬訂製服務，可隨喜好挑選顏色和和字詞刻字，創作出自己獨一無二的Di Bag。 該項服務可選包款從迷你到大型共五種尺寸，提供黑色、奶白色、啡色、黃色、橙色、紅色、赤陶色、裸粉色等8種顏色選擇，上面裝飾的字詞則可搭配薰衣草紫色、綠松色、黃色、紅色、黑色、白色、藍色、赤陶色等，為Di Bag增添個人化元素。 包身上印有城市名字的CITY DI BAG。圖／迪生提供 TOD'S磚橘色小型Di Bag，91,000元。圖／迪生提供 TOD'S粉膚色小型Di Bag，91,000元。圖／迪生提供 黛安娜王妃使用TOD'S Di Bag。圖／迪生提供 TOD'S黑色小型Di Bag，91,000元。圖／迪生提供 TOD'S白色編織款Di Bag，14萬4,900元。圖／迪生提供 黛安娜王妃使用TOD'S Di Bag。圖／迪生提供 TOD'S水藍色迷你Di Bag，83,000元。圖／迪生提供 黛安娜王妃使用TOD'S Di Bag。圖／迪生提供 TOD'S米色迷你Di Bag，83,000元。圖／迪生提供 義大利知名女星蒙妮卡貝露琪使用TOD'S Di Bag。圖／迪生提供 TOD'S磚橘色中型Di Bag，99,700元。圖／迪生提供