訂一顆屬於你的黛妃同款包！TOD'S推MY DI BAG訂製服務
源自義大利Tod's，設計集優雅低調奢華和令人稱羨的品質於一身。品牌在1990年代推出的經典設計Di Bag，工藝精緻、設計大方雋永，迅速深得眾多名人顧客歡心，從戴安娜王妃、摩納哥公主卡洛琳、到當今奧斯卡影后安海瑟薇、蒙妮卡貝露琪等品味人士都無一不被圈粉。Tod's傳承古代馬鞍製造商使用的技術，將傳統匠人手工製作的技術運用於Di Bag上，以極致技藝剪裁、並縫合修飾不同風格的皮革，再微小的細節也毫不馬虎。
本季品牌春夏除了推出粉膚、磚橘、水藍等季節新色，並延伸出展現工藝的編織款式；品牌進一步於世界各地Tod's旗艦精品店推出My Di Bag專屬訂製服務，可隨喜好挑選顏色和和字詞刻字，創作出自己獨一無二的Di Bag。 該項服務可選包款從迷你到大型共五種尺寸，提供黑色、奶白色、啡色、黃色、橙色、紅色、赤陶色、裸粉色等8種顏色選擇，上面裝飾的字詞則可搭配薰衣草紫色、綠松色、黃色、紅色、黑色、白色、藍色、赤陶色等，為Di Bag增添個人化元素。
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