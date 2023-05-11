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H&M聯名MUGLER開賣吸百餘人排隊 粉絲帶棉被過夜只為搶頭香

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
搶得頭香的劉小姐（左）透露會繼續等下午4點的品牌官方網站上架銷售。記者曾智緯／攝影
搶得頭香的劉小姐（左）透露會繼續等下午4點的品牌官方網站上架銷售。記者曾智緯／攝影

H&M聯名MUGLER在今日（5/11）全球同步開賣！不到清晨8點，於H&M微風松高店前就已有百餘人排隊，等著品牌方於8點30分發放號碼牌，藉以獲取進場購買與MUGLER聯名系列商品的機會。

訪問搶得頭香的劉小姐表示，在5月10日的下午1點半就在H&M店門口開始漏夜排隊，直到9點正式開賣前，等於排了約18小時。她提到怕凌晨太冷，還帶棉被到現場過夜劉小姐透露一開始並不認識這個品牌，但自己從事服裝設計相關產業，加上朋友在MUGLER內工作，研究之後就開始喜歡。最想入手的是復刻款，特別是外套類單品，預算約2～3萬元不等，不過太過性感的設計，覺得自己並無法駕馭。在購物完成後，劉小姐還透露會繼續等下午4點的品牌官方網站上架銷售。

H&M聯名MUGLER在今日（5/11）全球同步開賣，不到清晨8點，於H&M微風松高店前就已有百餘人排隊。記者曾智緯／攝影
H&M聯名MUGLER在今日（5/11）全球同步開賣，不到清晨8點，於H&M微風松高店前就已有百餘人排隊。記者曾智緯／攝影

記者現場觀察排隊人潮也跟過往不同，而且不少人都是以仿效MUGLER服裝風格的造型排在人群裡。實際詢問後，也多是服裝設計科系學生，或從事創意工作為主。H&M認為雖然聯名系列服飾看起來比較難駕馭，但熱愛這類風格的人也不少，所以有百餘人前來搶買，絲毫不意外。

H&M聯名MUGLER系列開賣日，在場內挑選的情況。記者曾智緯／攝影
H&M聯名MUGLER系列開賣日，在場內挑選的情況。記者曾智緯／攝影

H&M規劃以號碼牌顏色區分可進場購買的時段。記者曾智緯／攝影
H&M規劃以號碼牌顏色區分可進場購買的時段。記者曾智緯／攝影

H&M 品牌

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