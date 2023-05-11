6大頂尖名廚攜手賈永婕上菜 舉辦毛小孩慈善愛心晚宴

關懷弱勢犬貓的「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」，將於6月21日邀請到米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul Lee）、「小樂沐 Le Côté LM」創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒、南臺灣最難訂的餐廳AKAME主廚彭天恩（Alex）、高端法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚鄭裕錞與甜點主廚戴峻弘（火車）等6大頂尖名廚，還有亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師尹德凱，與賈永婕攜手上菜，，於晶華酒店推出「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」，延續愛的使命獻上星級美味。

除了 Paul Lee 李皞和 Kae Yin 尹德凱，其餘４位主廚皆為今年新血，且皆無償參與，一起為尊重與善待生命的動保之路增添溫暖。本次餐會所有費用收入，扣除食材及相關成本後，所得款項專款專用，將由受贈公益團體開立正式捐款收據，支持浪浪毛孩日常飲食、醫療等開支。

「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」成立於2014年，理事長戈家黎表示：「每個生命都是平等的，不因老病殘而有所不同。」根據農委會數據，2020年全國流浪犬數量超過15萬隻，其中還不含被中小型非法繁殖場所丟棄的數量。「零撲殺政策」至今滿六周年，適當配套措施卻仍未跟上，各地收容所的人力與金錢負擔更為沉重，「爆籠超收」、「狗咬狗致死」、「照護環境品質不佳」等情況層出不窮，首當其衝被犧牲的，就是一般人眼裡「沒有價值」的老病殘毛孩。

戈家黎說，這些罹病、遭虐待棄養、被繁殖場強迫交配的孩子，即使只剩短短幾年的生命，也值得擁有被愛和幸福的權利。

諾亞方舟「浪愛有愛，為愛上菜～慈善愛心晚宴」活動資訊 ●日期：2023 年6月21日星期三 ●時間：18:00入場/19:00晚宴開始 ●地點：晶華酒店3F Ballroom(台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓) ●席位售價: NT$16,800/人； NT$32,000/2人；NT$62,000/4人；NT$150,000/10人(1桌) ●訂席資訊官方連結

南臺灣最難訂的餐廳AKAME主廚彭天恩（Alex）。圖／諾亞方舟提供。

法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚鄭裕錞。圖／諾亞方舟提供。

「小樂沐 Le Côté LM」創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒。圖／諾亞方舟提供。

亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師尹德凱。圖／諾亞方舟提供。

米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul Lee）。圖／諾亞方舟提供。

2023年「諾亞方舟慈善愛心晚宴」賈永婕將加入主廚陣容，與6大頂尖名廚攜手上菜。。圖／諾亞方舟提供。