快訊

7寶媽揹1歲嬰滑雪惹眾怒 「Snowin 滑雪學校」發聲道歉

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

軌道有異仍撞上！中捷致命13秒 隨車人員啟動緊急裝置來不及

6大頂尖名廚攜手賈永婕上菜 舉辦毛小孩慈善愛心晚宴

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」成立於2014年，以關懷弱勢犬貓為使命。圖／諾亞方舟提供。
「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」成立於2014年，以關懷弱勢犬貓為使命。圖／諾亞方舟提供。

關懷弱勢犬貓的「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」，將於6月21日邀請到米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul Lee）、「小樂沐 Le Côté LM」創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒、南臺灣最難訂的餐廳AKAME主廚彭天恩（Alex）、高端法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚鄭裕錞與甜點主廚戴峻弘（火車）等6大頂尖名廚，還有亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師尹德凱，與賈永婕攜手上菜，，於晶華酒店推出「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」，延續愛的使命獻上星級美味。

除了 Paul Lee 李皞和 Kae Yin 尹德凱，其餘４位主廚皆為今年新血，且皆無償參與，一起為尊重與善待生命的動保之路增添溫暖。本次餐會所有費用收入，扣除食材及相關成本後，所得款項專款專用，將由受贈公益團體開立正式捐款收據，支持浪浪毛孩日常飲食、醫療等開支。

「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」成立於2014年，理事長戈家黎表示：「每個生命都是平等的，不因老病殘而有所不同。」根據農委會數據，2020年全國流浪犬數量超過15萬隻，其中還不含被中小型非法繁殖場所丟棄的數量。「零撲殺政策」至今滿六周年，適當配套措施卻仍未跟上，各地收容所的人力與金錢負擔更為沉重，「爆籠超收」、「狗咬狗致死」、「照護環境品質不佳」等情況層出不窮，首當其衝被犧牲的，就是一般人眼裡「沒有價值」的老病殘毛孩。

戈家黎說，這些罹病、遭虐待棄養、被繁殖場強迫交配的孩子，即使只剩短短幾年的生命，也值得擁有被愛和幸福的權利。

諾亞方舟「浪愛有愛，為愛上菜～慈善愛心晚宴」活動資訊

●日期：2023 年6月21日星期三

●時間：18:00入場/19:00晚宴開始

●地點：晶華酒店3F Ballroom(台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓)

●席位售價: NT$16,800/人； NT$32,000/2人；NT$62,000/4人；NT$150,000/10人(1桌)

●訂席資訊官方連結

南臺灣最難訂的餐廳AKAME主廚彭天恩（Alex）。圖／諾亞方舟提供。
南臺灣最難訂的餐廳AKAME主廚彭天恩（Alex）。圖／諾亞方舟提供。
法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚鄭裕錞。圖／諾亞方舟提供。
法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚鄭裕錞。圖／諾亞方舟提供。
「小樂沐 Le Côté LM」創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒。圖／諾亞方舟提供。
「小樂沐 Le Côté LM」創辦人亞洲最佳女主廚陳嵐舒。圖／諾亞方舟提供。
亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師尹德凱。圖／諾亞方舟提供。
亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師尹德凱。圖／諾亞方舟提供。
米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul Lee）。圖／諾亞方舟提供。
米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞（Paul Lee）。圖／諾亞方舟提供。
2023年「諾亞方舟慈善愛心晚宴」賈永婕將加入主廚陣容，與6大頂尖名廚攜手上菜。。圖／諾亞方舟提供。
2023年「諾亞方舟慈善愛心晚宴」賈永婕將加入主廚陣容，與6大頂尖名廚攜手上菜。。圖／諾亞方舟提供。
法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」甜點主廚戴峻弘（火車）。圖／諾亞方舟提供。
法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」甜點主廚戴峻弘（火車）。圖／諾亞方舟提供。

餐廳 酒店

延伸閱讀

賈永婕捐贈新生兒急救甦醒器 盼助更多病童

曾格爾退回捐款　郁方「以婆婆之名」加碼捐贈5萬：不能捐錯地方

曾格爾點名他們！賈永婕追爛劇「捍胃戰士」　郁方轟白眼狼喊冤

被曾格爾點名 賈永婕護正宮閨蜜「我挺的正正當當」

相關新聞

因《星期三》爆紅 Emma Myers成名後被韓國男團關注：開心到快暈厥

本月BAZAAR雜誌專訪到憑Netflix影集《星期三》「小狼女」依妮一角走紅的的Emma Myers(愛瑪·梅耶斯)，對於知名度急遽竄升，她分享雖然自己八歲就開始演戲，但直至今日還是容易緊張，但如果有人在一旁「陪演」，會讓她放鬆許多。

H&M聯名MUGLER開賣吸百餘人排隊 粉絲帶棉被過夜只為搶頭香

H&M聯名MUGLER在今日（5/11）全球同步開賣！不到清晨8點，於H&M微風松高店前就已有百餘人排隊，等著品牌方於8...

6大頂尖名廚攜手賈永婕上菜 舉辦毛小孩慈善愛心晚宴

關懷弱勢犬貓的「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」，將於6月21日邀請到米其林一星餐廳「Impromptu by Paul ...

「粽邪」鬼屋 套票預售

上映第三集的台灣恐怖電影粽邪，首度以鬼屋方式讓大家真實體驗民間傳說「送肉粽」，民眾將以「送煞人」身分，順著沉浸式場景及劇...

免拆櫥櫃安裝超方便！伊萊克斯45公分獨立式洗碗機新上市 小家庭、長輩入門選購CP值首選

近年最熱門的廚房家電，非洗碗機莫屬，在前幾年居家防疫生活的催化下，以往總被認為「有必要嗎？」、「很耗電吧！」的洗碗機，一...

新馬辣「肉盤＋百種食材吃到飽」594元起！1人也能開鍋

看準現代人飲食習慣的變化，「新馬辣」宜蘭羅東店首度打造長達4.3公尺的冰溫水霧自助吧，提供近百種的生鮮蔬果、火鍋料、甜點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦