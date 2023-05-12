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夏普PCI自動除菌離子除濕機的多重宇宙　一機在手 除濕淨化 空氣如初 讓呼吸更清新 讓生活更健康

文／ 夏普 提供

隨著梅雨季節的來臨，全台約有480萬敏感體質的人深受其擾，氣候不穩定，潮濕的空氣和多雨的天氣容易引發各種病菌、細菌、黴菌等等致病微生物的繁殖，容易明顯出現敏感不適的狀況，尤其是家中有小朋友的家庭更是爸媽心有所繫。為了保障您和家人的健康，夏普PCI自動除菌離子空氣清淨除濕機是您梅雨季節的最好選擇，讓您一機在手可空氣淨化可除濕，同時擁有更清新健康舒爽的生活環境。

圖／夏普 提供
圖／夏普 提供

空氣淨化與除濕二合一 一機多用 除濕淨化空氣如初
空氣淨化與除濕二合一機種與傳統的空氣清淨機不同，它不僅可以淨化空氣，還能同時去除室內潮濕，減少室內潮濕對家居、衣物和健康帶來的損害。夏普空氣淨化與除濕二合一機種具有多項自動感應偵測功能，可以自動偵測室內空氣品質和濕度，根據實際需要調節運轉模式，夏普除濕機符合政府一級能效標準，達到節能環保省電的效果。其設計簡潔，操作方便，適用於不同場合，如臥室、客廳、辦公室等，讓您在任何時間任何地點都能享受到健康舒適的空氣。

圖／夏普 提供
圖／夏普 提供

夏普空氣淨化加除濕二合一機種，擁有專業的空氣淨化和除濕功能，可同時有效去除室內的污染物、異味和潮濕，針對半乾臭味、汗臭味還有菸臭味均可有效強力脫臭，多段式濕度情境顥示，離子脫臭功能可在除濕乾衣時，同時除菌、脫臭、淨化房間內空氣，讓您擁有更健康、更舒適的居住環境。

即日起至６月底止，只要買夏普除濕機一級能效機種，貨物稅最高可申請1,200元，全民普發6,000，夏普再加碼買指定除濕機官網登錄送500元7-11商品卡。

圖／夏普 提供
圖／夏普 提供

官網https://tw.sharp/lp/pci/air-purifier/index.html

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