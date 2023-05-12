夏普PCI自動除菌離子除濕機的多重宇宙　一機在手 除濕淨化 空氣如初 讓呼吸更清新 讓生活更健康

隨著梅雨季節的來臨，全台約有480萬敏感體質的人深受其擾，氣候不穩定，潮濕的空氣和多雨的天氣容易引發各種病菌、細菌、黴菌等等致病微生物的繁殖，容易明顯出現敏感不適的狀況，尤其是家中有小朋友的家庭更是爸媽心有所繫。為了保障您和家人的健康，夏普PCI自動除菌離子空氣清淨除濕機是您梅雨季節的最好選擇，讓您一機在手可空氣淨化可除濕，同時擁有更清新健康舒爽的生活環境。

圖／夏普 提供

空氣淨化與除濕二合一 一機多用 除濕淨化空氣如初空氣淨化與除濕二合一機種與傳統的空氣清淨機不同，它不僅可以淨化空氣，還能同時去除室內潮濕，減少室內潮濕對家居、衣物和健康帶來的損害。夏普空氣淨化與除濕二合一機種具有多項自動感應偵測功能，可以自動偵測室內空氣品質和濕度，根據實際需要調節運轉模式，夏普除濕機符合政府一級能效標準，達到節能環保省電的效果。其設計簡潔，操作方便，適用於不同場合，如臥室、客廳、辦公室等，讓您在任何時間任何地點都能享受到健康舒適的空氣。

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夏普空氣淨化加除濕二合一機種，擁有專業的空氣淨化和除濕功能，可同時有效去除室內的污染物、異味和潮濕，針對半乾臭味、汗臭味還有菸臭味均可有效強力脫臭，多段式濕度情境顥示，離子脫臭功能可在除濕乾衣時，同時除菌、脫臭、淨化房間內空氣，讓您擁有更健康、更舒適的居住環境。

即日起至６月底止，只要買夏普除濕機一級能效機種，貨物稅最高可申請1,200元，全民普發6,000，夏普再加碼買指定除濕機官網登錄送500元7-11商品卡。

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