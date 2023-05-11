疫情解封母親節蛋糕熱賣 嘉義市2家知名烘焙麵包店不漲價

周日母親節，疫情解封，許多旅外遊子要回家與母親過節，嘉義市知名餐廳訂位踴躍，母親節蛋糕也熱賣，物價上漲、雞蛋價回穩，知名的伴手禮名店聖保羅烘焙花園、貓尾巴麵包店都不漲價，但聖保羅玫瑰花蛋糕預訂結束，另一款熱賣的「我愛媽媽」臉譜蛋糕，預訂到今天。

聖保羅行銷企劃課說，母親節玫瑰花蛋糕熱賣，製作工費工費時，停止預購，另一款熱賣的「我愛媽媽蛋糕」有媽媽的臉譜，用香草戚風蛋糕為主體，內餡是主廚特製的手工布丁和鮮奶油水果，訂購到今天，今年母親節蛋糕未漲價，還有多款蛋糕，可上官網、臉書或逕洽各分店選購。

聖保羅烘焙花園成立於1991年，品牌30周年，榮獲2022德國iF設計獎室內設計類金獎，為台灣烘焙業首家，成功讓傳統麵包店搭上設計列車，開啟嶄新道路，聖保羅30年來共獲得10次全國及世界 (冠軍) 冠軍數量，目前嘉縣市8家店、全台5縣市共18家店。