今天上市開賣！Google Pixel 7a快速開箱 夜拍效果驚奇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 7a正式在台推出，台灣上市的共有石墨黑、雪花白與淺海藍3款顏色，售價14,990元。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7a正式在台推出，台灣上市的共有石墨黑、雪花白與淺海藍3款顏色，售價14,990元。記者黃筱晴／攝影

Google I/O開發者大會稍早於美國加州山景城正式揭開序幕，除了揭露了大量令人驚奇的AI應用之外，台灣消費者最關注的當然是全新Pixel手機，記者也搶先取得Google台灣所提供的Pixel 7a新機，帶大家搶先一窺由台灣團隊主導設計的全新作品。

Pixel A系列一轉眼來到第5代，Pixel 7a外型與Pixel 7幾乎一模一樣，搭載Google Tensor G2處理器和Titan M2安全防護晶片，擁有金屬質感的鏡頭護板和手感與視覺都近似玻璃通透感的3D複合材質背蓋設計，因應環境永續的潮流，外殼的鋁合金完全採用再生材料。透過全新的金屬中框設計，能預防裝置在不小心掉落或碰撞時提供更好的防護效果，搭配更高的IP67防水防塵等級、防刮玻璃設計，Google表示，Pixel 7a將是目前為止最耐用的Pixel A系列手機。

Pixel 7a擁有6.1吋20:9比例FHD+解析度OLED螢幕、重量僅193.5克，比Pixel 7稍微小一點點，整體握持手感相當順手，螢幕更新率提高到90Hz，雖然有點差強人意，但似乎是目前權衡使用族群需求與電池續航力的最佳解。官方數據表示，電池容量4300mAh的Pixel 7a可提供超過24小時的電池續航力，在超級省電模式下，電池續航力最長甚至可達72小時。而Pixel 7a也是首款支援無線充電、人臉解鎖功能的A系列手機。

相較於前一代Pixel 6a，Pixel 7a的相機系統全面升級，6400萬像素廣角主相機、f/1.89光圈、採用A系列目前最大1/1.73吋感光元件、支援光學防手震，搭配1300萬超廣角相機、f/2.2光圈、也支援Dual Pixel雙像素自動對焦技術，而前置鏡頭也大幅升級至1,300萬像素、f/2.2光圈。所有鏡頭都可支援4K錄影，主鏡頭更可支援到60fps規格。

不過，Pixel系列手機最大賣點仍舊是運算攝影功能，近年加入了AI技術的幫忙，更是每次都帶來更令人驚豔的效果。這次Pixel 7a最大的升級在支援最高8倍高解析變焦、經典的「夜視」模式處理速度、清晰度也較前代提升2倍，另外，長時間曝光，還有超級好用的「魔術橡皮擦」和「修復模糊」功能，也都是首次加入到A系列上。

實際測試，高解析變焦功能相較Pixel 6a有非常明顯的清晰度提升，保留更多細節，從5倍提升到最高8倍變焦，取景拍攝也更有彈性。主打的夜視模式，拍照的時間也有感加快，幾乎跟Pixel 7一樣快速，透過多張合成技術，拍下的照片成果亮度也相當令人驚奇，肉眼幾乎黑壓壓一片的地方，照片卻像有打燈一樣明亮清晰。實際使用，不一定要手動切換到夜視模式，相機就會自動判斷拍攝環境自行啟動，使用者也能在相機介面輕鬆自行滑動調整曝光秒數，操作都很直覺，只要手持夠穩，效果肯定令人滿意。

整體來說，Pixel 7a幾乎可以說是最像數字系列的A系列手機，不管是無線充電、人臉解鎖、相機規格等硬體功能，還是夜視、魔術橡皮擦和修復模糊等經常會使用到的軟體技術，幾乎一樣的功能，定價卻更實惠，上市首波於指定通路購買還可獲得Google商店購物金3,000元與限定款聯名設計手機殼。

透過Tensor G2晶片的幫忙，Pixel 7a能夠達到最高8倍高解析變焦，同時運用像素重組的方式維持畫素，保留更多照片細節。記者黃筱晴／攝影
透過Tensor G2晶片的幫忙，Pixel 7a能夠達到最高8倍高解析變焦，同時運用像素重組的方式維持畫素，保留更多照片細節。記者黃筱晴／攝影
指定期間於台灣大哥大、指定網購通路購買Pixel 7a，可獲得與犀牛盾聯名，融合 #Team Pixel 概念的手機殼。記者黃筱晴／攝影
指定期間於台灣大哥大、指定網購通路購買Pixel 7a，可獲得與犀牛盾聯名，融合 #Team Pixel 概念的手機殼。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7a盒裝中提供了USB-C to USB-C充電傳輸線、轉接頭，充電器同樣要另外購買。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7a盒裝中提供了USB-C to USB-C充電傳輸線、轉接頭，充電器同樣要另外購買。記者黃筱晴／攝影
同樣場景，右邊有開啟夜視功能拍攝的照片超明亮，簡直像有打光。記者黃筱晴／攝影
同樣場景，右邊有開啟夜視功能拍攝的照片超明亮，簡直像有打光。記者黃筱晴／攝影
前置鏡頭也大幅升級至1,300萬像素、f/2.2光圈。記者黃筱晴／攝影
前置鏡頭也大幅升級至1,300萬像素、f/2.2光圈。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7a的相機系統全面升級，所有鏡頭都可支援4K，主鏡頭更可支援到60fps拍攝規格。記者黃筱晴／攝影
Pixel 7a的相機系統全面升級，所有鏡頭都可支援4K，主鏡頭更可支援到60fps拍攝規格。記者黃筱晴／攝影
即使沒開夜視模式，比起Pixel 6a增加72%感光元件的夜間拍攝效果也令人相當滿意。記者黃筱晴／攝影
即使沒開夜視模式，比起Pixel 6a增加72%感光元件的夜間拍攝效果也令人相當滿意。記者黃筱晴／攝影
將獨特的二進位代碼印製於透明手機殼上，邀請使用者一同體驗解譯樂趣。記者黃筱晴／攝影
將獨特的二進位代碼印製於透明手機殼上，邀請使用者一同體驗解譯樂趣。記者黃筱晴／攝影
指定期間於Google商店購買Pixel 7a，可獲得與CASETiFY聯名推出的限定款手機殼。記者黃筱晴／攝影
指定期間於Google商店購買Pixel 7a，可獲得與CASETiFY聯名推出的限定款手機殼。記者黃筱晴／攝影

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