免拆櫥櫃安裝超方便！伊萊克斯45公分獨立式洗碗機新上市 小家庭、長輩入門選購CP值首選

近年最熱門的廚房家電，非洗碗機莫屬，在前幾年居家防疫生活的催化下，以往總被認為「有必要嗎？」、「很耗電吧！」的洗碗機，一夕之間躍身成為居家必備好物，更有家庭和樂、婚姻幸福法寶的美譽。

伊萊克斯繼去年中一次推出10款適用一般家庭110伏特電壓的極淨呵護系列洗碗機全面搶攻台灣市場之後，今年再宣布針對小家庭、都會小空間的使用者，推出新款極淨呵護300系列45公分獨立式洗碗機，同樣內建多種洗程，並擁有自動調整洗程的智潔設定，但外型尺寸更精巧、價格也相對非常實惠，獨立式設計更代表可以不用大動廚房設計，只要找到適合的空間即可輕鬆安裝。

極淨呵護300系列45公分獨立式洗碗機擁有最簡單直覺的按鍵式中文面板，內建6種洗程：預洗、超快洗40°C、精緻40°C、經濟節能、快洗65°C、智能洗程，不知道該怎麼選，洗碗機內部感測器還可以根據碗盤髒污程度自動調整洗程，有效節省時間、能源及洗滌用水量。最新的衛生殺菌功能，則可以運用高溫70°消除細菌、病毒，提供最潔淨的清潔成效。

面板上還有上層、下層、加強沖洗、加強烘乾等功能按鍵，讓使用者可以依照碗盤量、髒污程度自行調整，若是碗盤量較少、不會太油膩，即可把碗盤集中放在上或下層，更省水省電。在此提供一個使用小秘訣，快洗65°C不僅洗程時間超快速1小時10分鐘就能完成，65°C高溫洗完之後碗盤的乾燥程度也最高，耗水耗電量卻沒有多出太多，每次洗程只會消耗1度電、9.5公升的水，是日常使用最推薦的模式。

而在擺放餐具時，上下網籃中的支架都可以依照使用需求抬高或折下，上碗籃的高度亦可彈性調整，微幅增加5公分下層空間，增加下層大型鍋具、鍋蓋及較大的碗盤擺放空間便利性及彈性。

以往選購洗碗機時，大家總推薦買大不買小，但實際試用一陣子後，發現45公分機種除了適合空間不大的小家庭，對於首次接觸使用洗碗機的爸媽長輩也很合適，因為大多數長輩還是不習慣把髒碗盤放著過夜，45公分機種差不多剛好放入一整天的碗量，包括烹煮鍋具、備料碗盤到個人餐具、杯子等，長輩還推薦把流理臺的金屬提籠也放進去一起清潔，一次搞定整天使用的鍋碗瓢盆。只要每晚睡前按下啟動鍵，早晨就有清潔乾淨又乾爽的碗盤可以立刻使用。