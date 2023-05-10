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「米其林指南」5月入選餐廳 高雄再有3家進榜

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「沐」以透過鍋煎或火烤呈現食材的最佳狀態，料理方式反璞歸真，融入台菜、客家、原住民料理元素。圖／取自米其林官網
「沐」以透過鍋煎或火烤呈現食材的最佳狀態，料理方式反璞歸真，融入台菜、客家、原住民料理元素。圖／取自米其林官網

高雄今年不只演唱會經濟噴發，在地美食也屢屢榮登米其林金榜，4月份有4家米其林新人選餐廳，5月又有「溫度劑」、「貳哥食堂」以及「沐」3家入榜！

米其林官方在每月第2個星期三在「米其林指南」網站公布新入選餐廳，今天公布5月8家新入選餐廳，高雄就占3家，入榜家數與台南等量齊觀，台北則有2家。

高雄新入選的米其林餐廳分別是位於岡山的「溫度劑」，鼓山區青海路的「貳哥食堂」及「沐」創作季節料理。

「溫度劑」只有6個座位，採用當季新鮮食材糅合歐陸、日本與台灣元素，由前菜到甜品，端出層次堆疊的美食。「貳哥食堂」，則提供台式家常菜，招牌菜「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮到軟綿，淋上香甜醬汁，相當下飯。「沐」以透過鍋煎或火烤呈現食材的最佳狀態，料理方式反璞歸真，融入台菜、客家、原住民料理元素。

高雄在今年4月即有美濃區「阿香的廚房」、左營區「古家海鮮」、橋頭區「廖記米糕」與新興區「米院子油飯」4家在地美食成為米其林新入選餐廳，其中位在橋頭，飄香近70年的「廖記米糕」，一份筒仔米糕只35元，是道地的銅板美味。

「溫度劑」只有6個座位，採用當季新鮮食材糅合歐陸、日本與台灣元素圖／取自米其林官網
「溫度劑」只有6個座位，採用當季新鮮食材糅合歐陸、日本與台灣元素圖／取自米其林官網
「貳哥食堂」，則提供台式家常菜，招牌菜「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮到軟綿，淋上香甜醬汁，相當下飯。圖／取自米其林官網
「貳哥食堂」，則提供台式家常菜，招牌菜「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮到軟綿，淋上香甜醬汁，相當下飯。圖／取自米其林官網

米其林 餐廳 美食

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