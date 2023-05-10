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送濃湯、餐點半價！早午餐女王Sarabeth's插旗LaLaport

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Sarabeth's 以「法式土司」與「班尼迪克蛋」為招牌。圖／金田餐飲提供
Sarabeth's 以「法式土司」與「班尼迪克蛋」為招牌。圖／金田餐飲提供

紐約知名美式餐廳「Sarabeth's」繼開設台北敦化SOGO、台北天母SOGO等門市後，即將首度插旗中台灣，預計5月12日正式進駐台中Mitsui Shopping Park LaLaport北館。為慶祝開幕，即日起至5月26日開放線上訂位，用餐前一日訂位成功，即贈送「奶油蕈菇濃湯」，還有指定餐點半價優惠。此外，另還有消費滿額送「檸檬肉桂法式土司」等優惠。

位於曼哈頓的「Sarabeth's」以「法式土司」與「班尼迪克蛋」為招牌，被譽為「紐約早午餐女王」與「世界第一名早餐」，許多名人皆是座上嘉賓。即將開幕的「Sarabeth's LaLaport台中店」為台中第一間、台灣第三間門市，店內擁有超過120坪、近150席的用餐空間，乃是全台最大門市。除了招牌菜色外，Sarabeth's LaLaport台中門市同步推出新品，包括「曼哈頓炸雞鬆餅」、「洋梨杏仁法式土司」、「蜂蜜燕麥法式土司」、「焙煎厚培根酪奶鬆餅」、「棗醺費南雪紅酒聖代」等台中限定餐點。

為慶祝新店開幕，即日起至5月26日開放線上訂位，用餐前一日訂位成功，即贈送價值180元的「奶油蕈菇濃湯」。另外享指定餐點半價優惠。5月12日至5月26日享「牛肝蕈菇紅酒燉飯」半價，原價460元。5月27日至6月18日則享「蕃茄鯷魚義大利麵」半價，原價360元（每日均限量20份。）

除此之外，5月12日至6月18日期間，內用消費滿1,500元，即可贈價值390元的「檸檬肉桂法式土司」一份。同時台北門市也將於5月12日同步舉行慶祝優惠並全面換新菜單。凡消費滿1,000元，可獲得精選法式土司禮物券。台中店還可額外獲贈「金田餐飲聯名禮物券」。

活動期間內用消費滿1,500元，即可贈「檸檬肉桂法式土司」一份，價值390元。圖／金田餐飲提供
活動期間內用消費滿1,500元，即可贈「檸檬肉桂法式土司」一份，價值390元。圖／金田餐飲提供
台中限定的「曼哈頓炸雞鬆餅」。圖／金田餐飲提供
台中限定的「曼哈頓炸雞鬆餅」。圖／金田餐飲提供
Sarabeth's LaLaport台中店即將於5月12日正式開幕。圖／金田餐飲提供
Sarabeth's LaLaport台中店即將於5月12日正式開幕。圖／金田餐飲提供

LaLaport 紅酒 紐約

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