送濃湯、餐點半價！早午餐女王Sarabeth's插旗LaLaport

紐約知名美式餐廳「Sarabeth's」繼開設台北敦化SOGO、台北天母SOGO等門市後，即將首度插旗中台灣，預計5月12日正式進駐台中Mitsui Shopping Park LaLaport北館。為慶祝開幕，即日起至5月26日開放線上訂位，用餐前一日訂位成功，即贈送「奶油蕈菇濃湯」，還有指定餐點半價優惠。此外，另還有消費滿額送「檸檬肉桂法式土司」等優惠。

位於曼哈頓的「Sarabeth's」以「法式土司」與「班尼迪克蛋」為招牌，被譽為「紐約早午餐女王」與「世界第一名早餐」，許多名人皆是座上嘉賓。即將開幕的「Sarabeth's LaLaport台中店」為台中第一間、台灣第三間門市，店內擁有超過120坪、近150席的用餐空間，乃是全台最大門市。除了招牌菜色外，Sarabeth's LaLaport台中門市同步推出新品，包括「曼哈頓炸雞鬆餅」、「洋梨杏仁法式土司」、「蜂蜜燕麥法式土司」、「焙煎厚培根酪奶鬆餅」、「棗醺費南雪紅酒聖代」等台中限定餐點。

為慶祝新店開幕，即日起至5月26日開放線上訂位，用餐前一日訂位成功，即贈送價值180元的「奶油蕈菇濃湯」。另外享指定餐點半價優惠。5月12日至5月26日享「牛肝蕈菇紅酒燉飯」半價，原價460元。5月27日至6月18日則享「蕃茄鯷魚義大利麵」半價，原價360元（每日均限量20份。）