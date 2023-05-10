金宇彬、宋承憲兩大男神「夢幻同框」 靠帥氣穿搭互搶版面不留情份

Netflix動作影集「末日騎士」舉辦韓國記者會，兩大男神金宇彬與宋承憲出場時，分別呈現不同穿搭風格，但帥氣度與強大氣場，讓現場與會的媒體們，都忍不住驚呼「也太帥了！」

影集「末日騎士」改編自網路漫畫《Delivery Knight》，由曹義錫擔任導演，這也是他首次拍攝影集。原著漫畫本來就受到許多粉絲喜愛，因此翻拍成影集前，就讓許多人期待，特別是選角金宇彬與宋承憲，分別飾演了最強快遞員與財閥接班人，一宣布就引起熱烈討論。而「末日騎士」即將於5月12日上檔，劇組的主要演員與導演，在今日也於韓國召開記者會，包括金宇彬、宋承憲、姜有晳、李絮以及導演曹義錫皆盛裝出席。金宇彬的橄欖綠外套，剛好與活動現場背景的末日沙漠相互呼應，不過其他演員皆配合英文片名 「Black Knight」 身穿黑色套裝，讓他也自嘲「我們好像沒有對好服裝的Dress Code，但幸好整體的顏色搭配很符合「末日騎士」的科幻沙漠氛圍」。

左起宋承憲、金宇彬、李絮、姜有皙，出席「末日騎士」記者會。圖／Netflix提供

久未在螢幕面前露面的宋承憲，則是身穿了一身的黑色勁裝，並搭配頭髮後梳的造型，一出場就成為眾人目光焦點，是「挺拔」與「帥氣」的最佳寫照，連網友看了也表示「這西裝是哪一牌？想穿！」。兩大男神的風格截然不同，但卻都是男士著裝最佳範本，像是金宇彬就以Ralph Lauren的Purple Label系列橄欖綠絲質外套搭配白色長褲、休閒皮質涼鞋，展現隨興優雅。而宋承憲則是選穿Dolce & Gabbana的雙排扣外套搭同色長褲，似乎沒有穿內搭，把性感與高級感融合在一起，讓粉絲們目不轉睛。

左起宋承憲、金宇彬、李絮、姜有皙，出席「末日騎士」記者會。圖／Netflix提供

宋承憲選穿Dolce & Gabbana的雙排扣外套搭同色長褲，出席「末日騎士」記者會，把性感與高級感融合在一起。圖／Netflix提供

金宇彬以Ralph Lauren的Purple Label系列橄欖綠絲質外套搭配白色長褲、休閒皮質涼鞋，展現隨興優雅。圖／Netflix提供

金宇彬以Ralph Lauren的Purple Label系列橄欖綠絲質外套搭配白色長褲、休閒皮質涼鞋，展現隨興優雅。圖／Netflix提供

宋承憲選穿Dolce & Gabbana的雙排扣外套搭同色長褲，出席「末日騎士」記者會，把性感與高級感融合在一起。圖／Netflix提供

宋承憲選穿Dolce & Gabbana的雙排扣外套搭同色長褲，出席「末日騎士」記者會，把性感與高級感融合在一起。圖／Netflix提供