Panasonic洗碗機升級大容量嵌入式美型設計 高溫熱洗淨還可單獨烘乾

看準近年洗碗機成為廚房家電熱門焦點，Panasonic繼去年推出全自動桌上型洗碗機解決許多小家庭的安裝痛點之後，今年升級再推出全新15人份大容量的嵌入式自動洗碗機，針對民眾最注重的清潔除菌功能，特別採用高溫熱流洗淨，72°C高溫輕鬆去油，搭配720度龍捲渦流全面洗淨碗盤上頑強油漬，洗淨後更透過高溫獨立熱循環烘乾，免開門碗盤不回潮，最特別的是還可單獨做烘碗機使用；全新的太空艙科技，透過去殘水系統與間歇性送風，保持乾燥避免機內產生黴菌且減少異味，長效淨存更安心，全嵌式設計還可與櫥櫃整體設計完美搭配，是輕奢廚房新必備單品。

喜愛黑色系家電的年輕世代消費者，則是會愛上Panasonic最新「輕奢品味」系列電冰箱，承襲日本頂級工藝造型設計，擁有全平面無邊框設計玻璃鏡面外觀，金屬色澤門把品味加分，上冷藏、下冷凍設計更方便整理、拿取食材，同時搭載獨家-3度C微凍結及nanoe X健康科技，魚、肉等需要注重鮮度的食材不用冷凍就可保持新鮮7天，且無須解凍就可以省時輕鬆料理，搭配Panasonic全新蒸烘烤微波爐與萬用調理機，美味輕鬆上桌。

注重面子問題卻又懶得搞懂複雜保養程序的男性有福了！全新Panasonic電鬍刀兼具護膚、刮鬍二合一功能，經典三枚刃系統搭配溫感離子感應頭，除了能舒適貼合肌膚溫和刮鬍，還可切換清潔模式搭配化妝棉徹底去除臉部毛孔污垢、皮脂及老舊角質，保濕模式則能將保養品深入滲透肌膚角質層，肌膚吸收保養品更有感，比用手塗抹還輕鬆又有效，刮鬍、保養一機搞定。