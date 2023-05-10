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S.T. Dupont高訂限量系列 極致工藝收服藏家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
都彭將東方文化與動物結合推出打火機與筆具，Defi Xxtreme系列打火機「錦鯉」。圖／都彭提供
都彭將東方文化與動物結合推出打火機與筆具，Defi Xxtreme系列打火機「錦鯉」。圖／都彭提供

擁有150年歷史的法國精品都彭（S.T. Dupont），以其做工精巧的打火機、筆具、皮件系列聞名。而高級訂製限量系列更是令收藏家們一窺都彭的極致工藝。

都彭在工藝上的卓越表現獲得「活文化遺產企業」ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT（EPV）認證，以表彰傳承法國傳統技術和工藝上的卓越表現。都彭亦經常結合藝術並與世界著名藝術家合作，最優秀的漆藝大師、金銀工匠與珠寶設計師們充分展示了他們的技能，將抽象藝術打造成珍稀非凡的高級訂製限量作品。

S.T.Dupont這次將高級訂製限量系列結合中式新潮風格與法式經典，將東方文化與動物結合推出打火機與筆具。包括把東方文化象徵著富貴、吉祥的「錦鯉」、「金狗」與與十二生肖中象徵智慧、繁榮和毅力的「銀蟒」，運用在設計上，帶來充滿東方神秘與吉祥寓意的隨身配件。

除了東方文化，都彭另與知名雪茄品牌Montecristo，推出以大仲馬小說《基督山恩仇記》為創作靈感的一系列作品，從Le Crépuscule日暮至La Nuit黑夜到Aurore黎明，以豐富色彩訴說《基督山恩仇記》主人公愛德蒙·鄧蒂斯不同時期的人生，呈現三種色彩變化。當中，La Nuit黑夜作品呈現出晚霞至黑夜的動態漸變的迷人色彩。

Tattoo系列錦鯉LINE 2打火機。圖／都彭提供
Tattoo系列錦鯉LINE 2打火機。圖／都彭提供
La Nuit黑夜打火機系列。圖／都彭提供
La Nuit黑夜打火機系列。圖／都彭提供
La Nuit黑夜書寫工具系列，鋼珠筆。圖／都彭提供
La Nuit黑夜書寫工具系列，鋼珠筆。圖／都彭提供
La Nuit黑夜系列，菸灰缸。圖／都彭提供
La Nuit黑夜系列，菸灰缸。圖／都彭提供

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