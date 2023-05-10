蕭邦3款人氣經典腕表 用色彩訴說獨特個性

Happy Sport 25毫米腕表，是迄今為止，蕭邦製作過最精緻小巧的表款，同時還有「午夜藍色調」雙圈表帶款式新選擇。圖／蕭邦提供

腕表除了實用的計時功能，更多人視為是風格配件不可或缺的一環，蕭邦（Chopard）這回運用色彩與嶄新設計，為腕表訴說著獨特個性。

Happy Sport 25毫米腕表 可愛再現

Happy Sport系列腕表，是蕭邦代表自由精神的故事，主題訴說著無窮無限的生活之樂。這次Happy Sport腕表呈現煥然一新的「可愛」，直徑25毫米的表殼凸顯女性的輕快。

Happy Sport 25毫米腕表以系列原創的經典設計元素為基礎，材質組合包括精鋼、符合倫理道德標準的金材質以及鑽石。這款Happy Sport腕表是迄今為止，蕭邦製作過最精緻小巧的表款，同時還有「午夜藍色調」雙圈表帶款式新選擇。

表盤的鑽石擺脫束縛，五顆滑動鑽石宛如徐徐浮升的香檳氣泡，表盤中央全面採用輕柔細膩的珍珠銀灰色澤，搭配精湛珠寶工藝，綻放柔和魅力的光芒。

Happy Sport 33毫米 靜謐紫、午夜紫迷人

這次蕭邦也在Happy Sport 33毫米表徑帶來「靜謐紫」、「午夜紫」全新配色腕表作品，以繽紛絢色譜寫品牌追求「生活喜悅」的個性。

Happy Sport腕表「靜謐紫」採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金與Lucent Steel™精鋼打造而成，搭載專為女士腕表而設計的蕭邦經典09.01-C型自動上鍊機芯，動力儲存達42小時，並配備深紫色珍珠母貝表盤。

另一款「午夜紫」Lucent Steel™精鋼款，同樣搭載蕭邦09.01-C型自動上鍊機芯。從不同角度端詳，扭索雕紋表盤的色彩也隨之產生變化，與在表盤上翻轉旋舞的標誌性滑動鑽石交相輝映，營造出微妙的光影變幻。

Alpine Eagle系列男表 抹上松樹綠

Alpine Eagle系列腕表，是品牌家族舍費爾（Scheufele） 家族三代的匠心傳承，在設計與材質的選用上，也是蕭邦貫徹永續發展堅持理念的代表作。Alpine Eagle 41毫米新作，選配前所未見的「松樹綠」色表盤搭配符合倫理道德標準的18K玫瑰金。