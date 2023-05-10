蕭邦3款人氣經典腕表 用色彩訴說獨特個性
腕表除了實用的計時功能，更多人視為是風格配件不可或缺的一環，蕭邦（Chopard）這回運用色彩與嶄新設計，為腕表訴說著獨特個性。
Happy Sport 25毫米腕表 可愛再現
Happy Sport系列腕表，是蕭邦代表自由精神的故事，主題訴說著無窮無限的生活之樂。這次Happy Sport腕表呈現煥然一新的「可愛」，直徑25毫米的表殼凸顯女性的輕快。
Happy Sport 25毫米腕表以系列原創的經典設計元素為基礎，材質組合包括精鋼、符合倫理道德標準的金材質以及鑽石。這款Happy Sport腕表是迄今為止，蕭邦製作過最精緻小巧的表款，同時還有「午夜藍色調」雙圈表帶款式新選擇。
表盤的鑽石擺脫束縛，五顆滑動鑽石宛如徐徐浮升的香檳氣泡，表盤中央全面採用輕柔細膩的珍珠銀灰色澤，搭配精湛珠寶工藝，綻放柔和魅力的光芒。
Happy Sport 33毫米 靜謐紫、午夜紫迷人
這次蕭邦也在Happy Sport 33毫米表徑帶來「靜謐紫」、「午夜紫」全新配色腕表作品，以繽紛絢色譜寫品牌追求「生活喜悅」的個性。
Happy Sport腕表「靜謐紫」採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金與Lucent Steel™精鋼打造而成，搭載專為女士腕表而設計的蕭邦經典09.01-C型自動上鍊機芯，動力儲存達42小時，並配備深紫色珍珠母貝表盤。
另一款「午夜紫」Lucent Steel™精鋼款，同樣搭載蕭邦09.01-C型自動上鍊機芯。從不同角度端詳，扭索雕紋表盤的色彩也隨之產生變化，與在表盤上翻轉旋舞的標誌性滑動鑽石交相輝映，營造出微妙的光影變幻。
Alpine Eagle系列男表 抹上松樹綠
Alpine Eagle系列腕表，是品牌家族舍費爾（Scheufele） 家族三代的匠心傳承，在設計與材質的選用上，也是蕭邦貫徹永續發展堅持理念的代表作。Alpine Eagle 41毫米新作，選配前所未見的「松樹綠」色表盤搭配符合倫理道德標準的18K玫瑰金。
「松樹綠」色彩從構成阿爾卑斯山區生物群落和優美景致的天然色彩中汲取靈感。表盤上裝飾形似老鷹虹膜的放射狀圖案，鍍銠或鍍金時標和指針覆有Super-LumiNova ® Grade X1超級夜光物料，確保在黑暗中亦可清晰讀時，表盤在4時30分位置設日曆顯示，以突出的深綠色轉盤顯示日期，讓整體設計和諧一致。
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