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超越顧爾德典範 弗萊彈出感性郭德堡變奏曲

聯合報／ 記者何定照／即時報導
法國鋼琴家大衛•弗萊認為，很少有作品像巴赫郭德堡變奏曲這樣通過呼應原始的主題，呈現返樸歸真、彷彿重生的感覺。圖／新象提供
法國鋼琴家大衛•弗萊認為，很少有作品像巴赫郭德堡變奏曲這樣通過呼應原始的主題，呈現返樸歸真、彷彿重生的感覺。圖／新象提供

41歲的法國鋼琴家大衛•弗萊（David Fray）以巴赫曲目著名，常被稱為也彈巴赫著稱的加拿大鋼琴家顧爾德翻版。今晚起他將首次在台演出，曲目就是顧爾德一彈成名的巴赫郭德堡變奏曲。

弗萊4歲開始學琴，父親是哲學老師、母親是德文老師。10、11歲時，他聽到巴赫「馬太受難曲」，驚為天人，從此傾心巴赫。但他就讀巴黎音樂院時，仍無信心能駕馭巴赫作品，直到進入研究所，老師雅克.魯維耶（Jacques Rouvier）視他為藝術家，才讓他更敢於發揮，開始用現代鋼琴詮釋巴赫。

多年來弗萊以巴赫法國組曲、與多人合作的鋼琴協奏曲等驚艷樂壇，德國世界報稱他為「哲思音樂家的最佳典範」，但他一直沒錄郭德堡變奏曲。原因是他從小就聽顧爾德彈郭德堡的CD，頻繁到既定詮釋已印在腦海，不知如何做新的詮釋，直到近年經紀人強烈建議，才決定挑戰。

「我開始翻樂譜時，發現樂譜給我很多訊息，足以瞬間忘掉他人版本。」弗萊說，他研究的方式，是回到巴赫所在的18世紀，用當時最單純的「樂器」——人聲來理解巴赫，以人聲的對話、腔調、歌唱等變化，來更貼近巴赫。

他認為，郭德堡變奏曲最有趣處就是「結構」。郭德堡變奏曲由 32個片段組成，由主題發展出30個變奏，弗萊說，巴赫作品像建築物，要從建築結構與比例來詮釋，不能彈成30個小品，而要凸顯從主題展開的種種變化，並調配節奏、速度，找到貫穿30個曲子的中心精神。「這是我認為最困難的挑戰」。

彈此曲時，弗萊因此把自己當作建築師，解構後再整體調配速度、節奏、比例，彈出迥異顧爾德的郭德堡。他不認為巴赫音樂像顧爾德詮釋得那麼規律，而是非常感性，「郭德堡其實相當現代感，蘊含著人類生活的各種元素，包羅萬象：幽默、嚴肅、優雅、舞蹈……它像是生活的總結。」

他指出，郭德堡變奏曲原文曲名並非variation，而是veränderungen，在德語中是transformations（蛻變）的意思。好似樂曲經過各種幻化後，又回到最初的簡單主題，完成了轉變，也帶來永恆的再生。「當你在 30 種變奏之後再演奏那個主題時，就好像你在生命盡頭回首經歷的一切，30種變化就在你的生命中如光影掠過」。他認為，很少有作品像郭德堡這樣通過呼應原始的主題，呈現返樸歸真、彷彿重生的感覺。

大衛•弗萊郭德堡之夜由力晶文化基金會贊助，今晚在台北國家音樂廳、5月12日高雄演出。新象藝術總監樊曼儂表示，弗萊將巴赫彈得如連篇詩篇，從天、地、宇宙談到內心世界，很感謝在古典音樂界有此年輕的優秀音樂家傳承、創新。

41歲的法國鋼琴家大衛•弗萊（David Fray）以巴赫曲目著名，首次來台獻上郭德堡變奏曲。圖／新象提供
41歲的法國鋼琴家大衛•弗萊（David Fray）以巴赫曲目著名，首次來台獻上郭德堡變奏曲。圖／新象提供

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