安海瑟薇、Lily Collins都愛上的Michael Kors頂級系列 現在台灣也買得到了！

深受安海瑟薇（Anne Hathaway）、Lily Collins和Rita Ora等女星喜愛的Michael Kors Collection（簡稱MKC）服飾與配件，即日起在台北101品牌專賣店也買得到了！讓想跟明星穿同款，或是感受紐約上城名媛風格穿搭的人，都不用望圖興嘆了。

紐約時尚品牌MICHAEL KORS來台設立門市超過10年，不過販售的主力商品則為價格較為親民，款式多元的MICHAEL MICHAEL KORS（簡稱MMK）。直到前年，在品牌台灣方要求下，開始引進旗下最頂級的Michael Kors Collection服飾試水溫，獲得主顧客群的高度迴響。於是，在今年迎來舒淇擔任全球代言人後，品牌也正式在台北101專賣店，開賣Michael Kors Collection系列春夏大秀款的服飾與配件，讓消費者更能買到心中屬意產品。不同於MMK系列，Michael Kors Collection支線，無論是服裝與包款、鞋履都選在義大利製造，加上優質用料，以及簡約低調的奢華感，一直都是安海瑟薇、Lily Collins和Rita Ora等女星和名媛們，展現品味的最佳選擇。

品牌代言人舒淇先前就詮釋過Michael Kors Collection系列服飾，引起消費者關注。圖／MICHAEL KORS提供

度假風情一直都是設計師Michael Kors最愛主題，因此這一季的Michael Kors Collection仍圍繞著相同概念而生，像是長罩衫到剪裁俐落的西裝與切斯特菲爾德大衣，平衡都會幹練與度假感。 更有浪漫流蘇、耀眼亮片和絲滑布料彰顯動感，輔以剪裁呈現立體輪廓，藉以致敬身體之美，到全球任何地方都適合穿著。除了有舒淇先前詮釋過的部分服裝之外，連女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包都同樣在台上架了。

女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包，現在台灣也買得到了！圖／MICHAEL KORS提供

女星Rita Ora詮釋Michael Kors Collection服飾。圖／MICHAEL KORS提供

安海瑟薇現身公開場合，選穿Michael Kors Collection罌粟紅羊毛流蘇洋裝，78,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Lily Collins選穿Michael Kors Collection服飾，現身公開場合。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection TINA牛皮晚宴包附鍊帶，49,600元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection CHRISTIE迷你白色牛皮肩背信封包，32,700元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection西裝外套73,300元與白色絲緞寬鬆襯衫27,200元、黑色流蘇裙41,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection白色切斯特菲爾德大衣10萬5,400元，高領上衣25,300元與直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection沙色絲緞寬鬆襯衫31,700元，沙色直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection黑白花卉真絲雪紡禮服，17萬5,700元。圖／MICHAEL KORS提供