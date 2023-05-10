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安海瑟薇、Lily Collins都愛上的Michael Kors頂級系列 現在台灣也買得到了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
深受安海瑟薇（左）、Lily Collins（中）和Rita Ora等女星喜愛的Michael Kors Collection服飾與配件，即日起在台北101品牌專賣店也買得到了！圖／MICHAEL KORS提供
深受安海瑟薇（左）、Lily Collins（中）和Rita Ora等女星喜愛的Michael Kors Collection服飾與配件，即日起在台北101品牌專賣店也買得到了！圖／MICHAEL KORS提供

深受安海瑟薇（Anne Hathaway）、Lily Collins和Rita Ora等女星喜愛的Michael Kors Collection（簡稱MKC）服飾與配件，即日起在台北101品牌專賣店也買得到了！讓想跟明星穿同款，或是感受紐約上城名媛風格穿搭的人，都不用望圖興嘆了。

紐約時尚品牌MICHAEL KORS來台設立門市超過10年，不過販售的主力商品則為價格較為親民，款式多元的MICHAEL MICHAEL KORS（簡稱MMK）。直到前年，在品牌台灣方要求下，開始引進旗下最頂級的Michael Kors Collection服飾試水溫，獲得主顧客群的高度迴響。於是，在今年迎來舒淇擔任全球代言人後，品牌也正式在台北101專賣店，開賣Michael Kors Collection系列春夏大秀款的服飾與配件，讓消費者更能買到心中屬意產品。不同於MMK系列，Michael Kors Collection支線，無論是服裝與包款、鞋履都選在義大利製造，加上優質用料，以及簡約低調的奢華感，一直都是安海瑟薇、Lily Collins和Rita Ora等女星和名媛們，展現品味的最佳選擇。

品牌代言人舒淇先前就詮釋過Michael Kors Collection系列服飾，引起消費者關注。圖／MICHAEL KORS提供
品牌代言人舒淇先前就詮釋過Michael Kors Collection系列服飾，引起消費者關注。圖／MICHAEL KORS提供

度假風情一直都是設計師Michael Kors最愛主題，因此這一季的Michael Kors Collection仍圍繞著相同概念而生，像是長罩衫到剪裁俐落的西裝與切斯特菲爾德大衣，平衡都會幹練與度假感。 更有浪漫流蘇、耀眼亮片和絲滑布料彰顯動感，輔以剪裁呈現立體輪廓，藉以致敬身體之美，到全球任何地方都適合穿著。除了有舒淇先前詮釋過的部分服裝之外，連女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包都同樣在台上架了。

女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包，現在台灣也買得到了！圖／MICHAEL KORS提供
女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包，現在台灣也買得到了！圖／MICHAEL KORS提供

女星Rita Ora詮釋Michael Kors Collection服飾。圖／MICHAEL KORS提供
女星Rita Ora詮釋Michael Kors Collection服飾。圖／MICHAEL KORS提供

安海瑟薇現身公開場合，選穿Michael Kors Collection罌粟紅羊毛流蘇洋裝，78,300元。圖／MICHAEL KORS提供
安海瑟薇現身公開場合，選穿Michael Kors Collection罌粟紅羊毛流蘇洋裝，78,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Lily Collins選穿Michael Kors Collection服飾，現身公開場合。圖／MICHAEL KORS提供
Lily Collins選穿Michael Kors Collection服飾，現身公開場合。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection TINA牛皮晚宴包附鍊帶，49,600元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection TINA牛皮晚宴包附鍊帶，49,600元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection CHRISTIE迷你白色牛皮肩背信封包，32,700元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection CHRISTIE迷你白色牛皮肩背信封包，32,700元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection西裝外套73,300元與白色絲緞寬鬆襯衫27,200元、黑色流蘇裙41,300元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection西裝外套73,300元與白色絲緞寬鬆襯衫27,200元、黑色流蘇裙41,300元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection白色切斯特菲爾德大衣10萬5,400元，高領上衣25,300元與直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection白色切斯特菲爾德大衣10萬5,400元，高領上衣25,300元與直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection沙色絲緞寬鬆襯衫31,700元，沙色直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection沙色絲緞寬鬆襯衫31,700元，沙色直筒短裙22,100元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection黑白花卉真絲雪紡禮服，17萬5,700元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection黑白花卉真絲雪紡禮服，17萬5,700元。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors Collection罌粟紅羊毛流蘇洋裝，78,300元。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors Collection罌粟紅羊毛流蘇洋裝，78,300元。圖／MICHAEL KORS提供

品牌 女星 台北101 舒淇 安海瑟薇

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