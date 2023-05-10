聽新聞
test
0:00 / 0:00
安海瑟薇、Lily Collins都愛上的Michael Kors頂級系列 現在台灣也買得到了！
深受安海瑟薇（Anne Hathaway）、Lily Collins和Rita Ora等女星喜愛的Michael Kors Collection（簡稱MKC）服飾與配件，即日起在台北101品牌專賣店也買得到了！讓想跟明星穿同款，或是感受紐約上城名媛風格穿搭的人，都不用望圖興嘆了。
紐約時尚品牌MICHAEL KORS來台設立門市超過10年，不過販售的主力商品則為價格較為親民，款式多元的MICHAEL MICHAEL KORS（簡稱MMK）。直到前年，在品牌台灣方要求下，開始引進旗下最頂級的Michael Kors Collection服飾試水溫，獲得主顧客群的高度迴響。於是，在今年迎來舒淇擔任全球代言人後，品牌也正式在台北101專賣店，開賣Michael Kors Collection系列春夏大秀款的服飾與配件，讓消費者更能買到心中屬意產品。不同於MMK系列，Michael Kors Collection支線，無論是服裝與包款、鞋履都選在義大利製造，加上優質用料，以及簡約低調的奢華感，一直都是安海瑟薇、Lily Collins和Rita Ora等女星和名媛們，展現品味的最佳選擇。
度假風情一直都是設計師Michael Kors最愛主題，因此這一季的Michael Kors Collection仍圍繞著相同概念而生，像是長罩衫到剪裁俐落的西裝與切斯特菲爾德大衣，平衡都會幹練與度假感。 更有浪漫流蘇、耀眼亮片和絲滑布料彰顯動感，輔以剪裁呈現立體輪廓，藉以致敬身體之美，到全球任何地方都適合穿著。除了有舒淇先前詮釋過的部分服裝之外，連女團TWICE的金多賢去看秀時搭配的黑色牛皮晚宴包都同樣在台上架了。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言