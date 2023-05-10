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用指尖說心情！香奈兒時尚釉光指甲油24色加碼美甲貼紙

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒時尚釉光指甲油 #125沉謐／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #125沉謐／970元。圖／香奈兒提供

我的風格，由我決定，透過指尖更能展現出個人風格主張與心情，香奈兒推出全新香奈兒時尚釉光指甲油，一次共有24色，包括全新17款新色與7款經典色，其中還推出時尚指彩禮盒，除了經典色選指甲油外，還有美甲貼紙，讓指尖充滿時尚風采的無與倫比。

對於香奈兒來說，指彩也是彰顯個人風格的重點細節，擅長探索色彩的香奈兒，調製出24款的色彩，多樣化且豐富的色選，從高調到低調神秘，任何風格的女性，都能找到專屬於個人喜愛的色選。

香奈兒時尚釉光指甲油中，共分有5大色選，從散發出活力感的熾紅、鮮豔粉紫紅、明亮珊瑚紅和濃郁洋李紫；或是想要好好療癒紛亂的內心，就能使用嫩粉、拿鐵米色；想要給人怦然心動的感覺，展現出俏皮可愛，就從雲朵藍、清新紫丁香和檸檬黃開始；極具個人特色的的低調莫蘭迪色，從粉紅南瓜色到中性灰調；以及大膽自信魅力的三款紅色調，都能找到個人喜愛的風格。

最後一款充滿節慶感的古董金色，適合派對上使用，一出手，就是全場焦點。

香奈兒時尚釉光指甲油搭配寬版專業刷頭設計，更方便上色，以及加強持久度，還可搭配香奈兒山茶花基底護甲油、香奈兒亮彩持色護甲凝膠，含有山茶花神經醯胺，飽和光澤再升級。

還推出限量香奈兒時尚指彩禮盒，內含#147熾紅、 #101白晝、香奈兒亮彩持色護甲凝膠，以及45款香奈兒經典圖騰黑色／白色彩繪貼紙，讓指甲上擁有品牌經典Logo。

香奈兒限量時尚指彩禮盒／2,910元。圖／香奈兒提供
香奈兒限量時尚指彩禮盒／2,910元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #155酒紅／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #155酒紅／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選，還有推出美甲貼紙。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選，還有推出美甲貼紙。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選，還有推出美甲貼紙。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選，還有推出美甲貼紙。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #131獨到／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #131獨到／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油，推出24色選。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #137度假洋裝／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #137度假洋裝／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #101白晝／970元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #101白晝／970元。圖／香奈兒提供

香奈兒

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