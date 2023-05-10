台灣大哥大MyVideo 5/13線上直播「小金馬」金穗獎

素有「小金馬」之稱的金穗獎頒獎典禮將於5月13日登場，台灣大哥大致力扶植台灣影視原創新秀，旗下OTT平台MyVideo支持金穗獎邁入第4年，將於5月13日下午3點起於MyVideo線上直播「第45屆金穗獎頒獎典禮」。當天典禮眾星雲集，金馬獎影后謝盈萱、金馬獎最佳男配角陳竹昇、朱軒洋擔任頒獎嘉賓，主持群首度加入姊妹檔，由王渝屏、王渝萱聯袂主持。不限MyVideo用戶，全民均可隨時隨地透過多元裝置於MyVideo官網、App、facebook及YouTube觀賞高畫質典禮直播。

金穗獎自1978年創立，為獎勵台灣優良影像創作的重要平台，也是鼓勵新銳創作者而備受矚目的指標獎項，知名導演李安、魏德聖、林書宇等都曾獲得金穗獎的肯定。今年金穗獎共有62部入圍作品角逐大獎。

除了直播金穗獎頒獎典禮，MyVideo為喜愛韓流的觀眾推出精彩內容，將於5月12日上架「2023第59屆韓國百想藝術大賞」完整內容，並以中文字幕呈現韓國影視圈盛事。除了有以《想見你》成功打入韓國市場的許光漢擔任頒獎嘉賓外，更可重溫宋慧喬、李聖旻等最佳男女主角得獎的精彩瞬間。MyVideo豪華月租用戶將可線上免費觀賞。

同時，MyVideo推出「2023百想藝術大賞」入圍作品專區，包括榮獲電影部門最佳男主角等大獎的《晝盲神探》、獲最佳導演及電影部門最佳女主角（湯唯）的《分手的決心》、分別拿下電影部門男子新人獎及男配角獎的《失控正義》、《韓山島海戰》等精彩電影作品，都可在MyVideo線上完整觀看。