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中華電信母親節加碼優惠！申辦指定5G方案享「萬元家電0元入手」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信母親節推出「禮贈敬禮．致敬媽媽」活動，包括行動、寬頻、影視等多項優惠，5月31日前申辦指定5G方案享萬元家電0元入手；網路門市申請指定方案有機會獲日本頂級遊輪雙人遊。圖／中華電信提供
中華電信母親節推出「禮贈敬禮．致敬媽媽」活動，包括行動、寬頻、影視等多項優惠，5月31日前申辦指定5G方案享萬元家電0元入手；網路門市申請指定方案有機會獲日本頂級遊輪雙人遊。圖／中華電信提供

母親節就是要用好禮寵愛媽咪，中華電信5月31日前推出「禮贈敬禮．致敬媽媽」活動，包括行動、寬頻、影視等多項優惠，即日起申辦精采5G月繳999元（含）以上方案，搭配兩款獨家手機Samsung Galaxy S23 5G 8GB／128GB、Galaxy S23 Ultra 5G 12GB／512GB，以及熱門新機Xiaomi 13 lite 8GB／256GB、vivo V27等，即可免費帶走熱壓三明治機或Oral-B電動牙刷；月繳1,399元（含）以上方案，0元入手市價逾萬元的超人氣PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋；申辦「精采5G贈點方案」月繳1,399元（含）以上，加碼贈Hami Point 1,314點，最高享18,314點，Hami Point 1點抵1元，點數可於「Hami Go」兌換愛美媽咪必備的Dyson吹風機、高島美足機、家樂福電子禮券等多元商品。

為滿足媽咪居家上網及影視娛樂的需求，活動期間新申請或升速HiNet光世代搭配「速在有禮」方案享熱門家電好禮多選一，再送Hami Point 500點；有眾多實用及娛樂性加值服務的「Hami好康三部曲」方案，月租優惠價5折起、月月最高送4GB行動上網量，綁約2年以上再加碼抽Hami Point 520點或5GB行動上網量。也可選擇「MOD家速方案」一次擁有高速飆網及極致娛樂的雙重享受，每月最低1,099元起，最高再送Hami Point 1,100點；下載Hami Video App訂閱影劇館＋90天方案299元加贈3張單片抵用券。

除上述優惠外，網路門市再推出限時加碼，申請行動、寬頻、MOD指定方案，即可抽頂級郵輪日本雙人遊等大獎，其中行動方案可再抽Hami Point最高36,000點；新申請／升速HiNet光世代「速在必行」高速方案，300M／150M千元有找、每月只要999元，最高再送Hami Point 800點；申請行動／寬頻指定方案享最高Google One雲端空間會員首年免月租優惠（價值780元），即日起申請且完成開通，加碼贈價值540元的3GB行動上網流量券。母親節優惠方案至5月31日止。

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