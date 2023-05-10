一針一線都是心意！SHIATZY CHEN「荷緜」華麗刺繡藝術
將綿長的情意，一針一線埋入荷包中，送給心儀之人 — 這就是夏姿・陳（SHIATZY CHEN） 2023/2024秋冬「荷緜」（HEARTSTRINGS）的靈感。品牌於今（5月9）日假台北101旗艦店舉辦系列新品預覽會與高級訂製服鑑賞，現場比照巴黎時裝周秀場，裝飾巨大的棉線裝置藝術，呈現滿載心意情感的服飾藝術。
本季設計主軸環繞荷包與東西合璧的概念，展出服飾都可互相參照鑑賞，一中一西對比出精妙的設計趣味。SHIATZY CHEN設計總監陳彩霞女士將中式荷包宛如中式「如意」的型態賦予整體輪廓，與東方傳統服裝的圓融線條延伸至剪裁版型、衣領前襟、口袋蓋布等處。西式設計則選用對等的西式宮廷風格，融入巴洛克元素。開秀的第一套設計，就是西式巴洛克宮廷風的馬甲背心，裝飾中式刺繡圖紋，裙子採用中式斜面剪裁並配以西式馬甲扣，體現本季設計主軸。多套服飾的布料，即便是基本的黑白，也細緻織入金蔥裝飾，展現繁華絢爛的整體氛圍。優雅中式馬面裙經重新詮釋，猶如摩登現代的百褶裙；外套乍看是西式軍裝的輪廓，口袋裝飾如意荷包，垂綴著頤長的中式流蘇，對比領口的西式短流蘇，展現東西方互相輝映的差異之美。
手提包成為「荷緜」系列以型傳神的點題單品，將玉鐲作為把手的荷包造型手提包融合古典韻味和現代立體線條感，部分款式更成為精美刺繡工藝的畫布：有的裝飾立體皮革刺繡，有的裝飾白兔。華美的斗篷背面裝飾獨家開版圖騰，今年生肖的白兔乘坐鳳凰，在各式神獸的陪伴下飛往光明，傳達疫情後世界回歸繁榮的歡愉。
本季預覽會首次展出的SHIATZY CHEN高級訂製服共5款設計，其中疊加創新的手繡技法，在整片袍子上大面積地裝飾上象徵東方富貴祥瑞的鳳凰、麒麟、 牡丹和精緻滿版的如意雲紋等華美圖案，豐富立體的視覺變化以及充滿氣勢的滿版設計盡顯磅礴。 除了藍色亦有白色裝飾鳳凰展翅的圖騰，連扣子也都綴滿精美蘇繡。短版的連帽外套採用寬闊修身的廓形，滾上貂毛皮草邊，點綴活潑可愛的玉兔圖騰，活潑俏皮。另一款短版外套則裝飾全手工滿版的鳳凰花鳥和蝴蝶，都是五福祥瑞的經典象徵。
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