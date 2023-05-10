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一針一線都是心意！SHIATZY CHEN「荷緜」華麗刺繡藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
玉鐲包本季透過可愛的兔子展現豐富的刺繡工藝。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
玉鐲包本季透過可愛的兔子展現豐富的刺繡工藝。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供

將綿長的情意，一針一線埋入荷包中，送給心儀之人 — 這就是夏姿・陳（SHIATZY CHEN） 2023/2024秋冬「荷緜」（HEARTSTRINGS）的靈感。品牌於今（5月9）日假台北101旗艦店舉辦系列新品預覽會與高級訂製服鑑賞，現場比照巴黎時裝周秀場，裝飾巨大的棉線裝置藝術，呈現滿載心意情感的服飾藝術。

本季設計主軸環繞荷包與東西合璧的概念，展出服飾都可互相參照鑑賞，一中一西對比出精妙的設計趣味。SHIATZY CHEN設計總監陳彩霞女士將中式荷包宛如中式「如意」的型態賦予整體輪廓，與東方傳統服裝的圓融線條延伸至剪裁版型、衣領前襟、口袋蓋布等處。西式設計則選用對等的西式宮廷風格，融入巴洛克元素。開秀的第一套設計，就是西式巴洛克宮廷風的馬甲背心，裝飾中式刺繡圖紋，裙子採用中式斜面剪裁並配以西式馬甲扣，體現本季設計主軸。多套服飾的布料，即便是基本的黑白，也細緻織入金蔥裝飾，展現繁華絢爛的整體氛圍。優雅中式馬面裙經重新詮釋，猶如摩登現代的百褶裙；外套乍看是西式軍裝的輪廓，口袋裝飾如意荷包，垂綴著頤長的中式流蘇，對比領口的西式短流蘇，展現東西方互相輝映的差異之美。

手提包成為「荷緜」系列以型傳神的點題單品，將玉鐲作為把手的荷包造型手提包融合古典韻味和現代立體線條感，部分款式更成為精美刺繡工藝的畫布：有的裝飾立體皮革刺繡，有的裝飾白兔。華美的斗篷背面裝飾獨家開版圖騰，今年生肖的白兔乘坐鳳凰，在各式神獸的陪伴下飛往光明，傳達疫情後世界回歸繁榮的歡愉。

本季預覽會首次展出的SHIATZY CHEN高級訂製服共5款設計，其中疊加創新的手繡技法，在整片袍子上大面積地裝飾上象徵東方富貴祥瑞的鳳凰、麒麟、 牡丹和精緻滿版的如意雲紋等華美圖案，豐富立體的視覺變化以及充滿氣勢的滿版設計盡顯磅礴。 除了藍色亦有白色裝飾鳳凰展翅的圖騰，連扣子也都綴滿精美蘇繡。短版的連帽外套採用寬闊修身的廓形，滾上貂毛皮草邊，點綴活潑可愛的玉兔圖騰，活潑俏皮。另一款短版外套則裝飾全手工滿版的鳳凰花鳥和蝴蝶，都是五福祥瑞的經典象徵。

SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，全手工滿版的刺繡圖藤，包含蝴蝶、鳳凰、花鳥繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，全手工滿版的刺繡圖藤，包含蝴蝶、鳳凰、花鳥繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，100%絲緞，滿版的全手工刺繡雲海、鳳凰、花鳥、 躍兔、 麒麟，約65萬元。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，100%絲緞，滿版的全手工刺繡雲海、鳳凰、花鳥、 躍兔、 麒麟，約65萬元。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
金蔥編織布料營造繁榮感。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
金蔥編織布料營造繁榮感。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
100%絲緞，全手工滿版的刺繡圖藤，包含蝴蝶、鳳凰、花鳥繡。 牡丹引鳳，可視為祥瑞、美好、富貴的象徵。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
100%絲緞，全手工滿版的刺繡圖藤，包含蝴蝶、鳳凰、花鳥繡。 牡丹引鳳，可視為祥瑞、美好、富貴的象徵。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
提包以品牌著名的刺繡工藝勾勒玉兔乘坐鳳凰展翅飛向光明的意象。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
提包以品牌著名的刺繡工藝勾勒玉兔乘坐鳳凰展翅飛向光明的意象。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
黑色短洋裝胸口裝飾品牌經典包款的玉石扣，並裝飾立體皮革刺繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
黑色短洋裝胸口裝飾品牌經典包款的玉石扣，並裝飾立體皮革刺繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，絲毛混紡布料，貂毛滾邊，連帽設計剪裁更顯年經活力，同為全手工刺繡滿版圖騰，兔子和牡丹圖案更寓意著突然富貴之意。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」高級訂製款，絲毛混紡布料，貂毛滾邊，連帽設計剪裁更顯年經活力，同為全手工刺繡滿版圖騰，兔子和牡丹圖案更寓意著突然富貴之意。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
西式的黑色小洋裝袖口點綴細緻的中式刺繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
西式的黑色小洋裝袖口點綴細緻的中式刺繡。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」各式配件。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」各式配件。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」昨日於台北101旗艦店舉辦預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」昨日於台北101旗艦店舉辦預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
夏姿本季「荷緜」靈感手稿。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
夏姿本季「荷緜」靈感手稿。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
夏姿本季「荷緜」靈感古代中式荷包。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
夏姿本季「荷緜」靈感古代中式荷包。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
本季重點荷包可見裝飾於不同服飾單品中。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
本季重點荷包可見裝飾於不同服飾單品中。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽，模特兒演繹高級訂製系列。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽，模特兒演繹高級訂製系列。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽，模特兒演繹高級訂製系列。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN於台北101旗艦店舉辦秋冬新品預覽，模特兒演繹高級訂製系列。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
西式巴洛克輪廓外套，裝飾中式長流蘇和西式短流蘇，口袋採用荷包造型。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
西式巴洛克輪廓外套，裝飾中式長流蘇和西式短流蘇，口袋採用荷包造型。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
本季開秀以西式宮廷風馬甲配上斜襟剪裁長裙，點出本季中西合璧的主軸。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
本季開秀以西式宮廷風馬甲配上斜襟剪裁長裙，點出本季中西合璧的主軸。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」昨日於台北101旗艦店舉辦預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2023-2024秋冬系列 「荷緜」昨日於台北101旗艦店舉辦預覽。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
荷包的概念設計也延伸到禮服中，領口採用荷包束口設計。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供
荷包的概念設計也延伸到禮服中，領口採用荷包束口設計。圖／夏姿・陳 SHIATZY CHEN提供

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