一針一線都是心意！SHIATZY CHEN「荷緜」華麗刺繡藝術

將綿長的情意，一針一線埋入荷包中，送給心儀之人 — 這就是夏姿・陳（SHIATZY CHEN） 2023/2024秋冬「荷緜」（HEARTSTRINGS）的靈感。品牌於今（5月9）日假台北101旗艦店舉辦系列新品預覽會與高級訂製服鑑賞，現場比照巴黎時裝周秀場，裝飾巨大的棉線裝置藝術，呈現滿載心意情感的服飾藝術。

本季設計主軸環繞荷包與東西合璧的概念，展出服飾都可互相參照鑑賞，一中一西對比出精妙的設計趣味。SHIATZY CHEN設計總監陳彩霞女士將中式荷包宛如中式「如意」的型態賦予整體輪廓，與東方傳統服裝的圓融線條延伸至剪裁版型、衣領前襟、口袋蓋布等處。西式設計則選用對等的西式宮廷風格，融入巴洛克元素。開秀的第一套設計，就是西式巴洛克宮廷風的馬甲背心，裝飾中式刺繡圖紋，裙子採用中式斜面剪裁並配以西式馬甲扣，體現本季設計主軸。多套服飾的布料，即便是基本的黑白，也細緻織入金蔥裝飾，展現繁華絢爛的整體氛圍。優雅中式馬面裙經重新詮釋，猶如摩登現代的百褶裙；外套乍看是西式軍裝的輪廓，口袋裝飾如意荷包，垂綴著頤長的中式流蘇，對比領口的西式短流蘇，展現東西方互相輝映的差異之美。

手提包成為「荷緜」系列以型傳神的點題單品，將玉鐲作為把手的荷包造型手提包融合古典韻味和現代立體線條感，部分款式更成為精美刺繡工藝的畫布：有的裝飾立體皮革刺繡，有的裝飾白兔。華美的斗篷背面裝飾獨家開版圖騰，今年生肖的白兔乘坐鳳凰，在各式神獸的陪伴下飛往光明，傳達疫情後世界回歸繁榮的歡愉。