超Q手機掛繩、廢棄布料再製包免費送！IKEA集點可兌換

夏天來臨，準備出遊啦！IKEA即日起至7月底，再度推出卡友的集點活動，包括有著可愛插畫的小提袋、印有鯊鯊等人氣玩偶圖案的手機掛繩夾片組，只要集滿點數，都可以免費帶回家，讓夏日出遊更方便。

IKEA看準出遊熱潮，此次集點送的商品，可說是超實用，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡即可參加集點活動，單筆消費滿99元以上就可以獲得1點，集滿5點兌換IKEA設計小提袋，以歐風插畫重現經典的抽屜櫃、扶手椅、藍色購物袋、超人氣鯊魚，且小提袋就是廢棄布料重新粉碎再製，代表著永續環保再利用，而且能夠放入筆電、iPad、筆記本或文具等物品。

集滿15點可兌換IKEA手機掛繩夾片組，每組有一條掛繩與兩個不同圖案的手機夾片，一款為章魚、虎鯨、烏龜等海底動物們，拋起粉紅小豬歡呼的樣子；另一款則為黃金獵犬、猩猩與愛心小熊搭乘巨大鯊鯊，準備出發暢遊世界，可以隨時隨地將手機掛在身上，輕鬆出門，隨時拍照。