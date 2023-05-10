快訊

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

搭中捷遇劫！父親被砸頭破血流 她在殘破車廂中發抖實況直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超Q手機掛繩、廢棄布料再製包免費送！IKEA集點可兌換

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA SKÖRDA配件包，隨時收納各種小物。圖／IKEA提供
IKEA SKÖRDA配件包，隨時收納各種小物。圖／IKEA提供

夏天來臨，準備出遊啦！IKEA即日起至7月底，再度推出卡友的集點活動，包括有著可愛插畫的小提袋、印有鯊鯊等人氣玩偶圖案的手機掛繩夾片組，只要集滿點數，都可以免費帶回家，讓夏日出遊更方便。

IKEA看準出遊熱潮，此次集點送的商品，可說是超實用，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡即可參加集點活動，單筆消費滿99元以上就可以獲得1點，集滿5點兌換IKEA設計小提袋，以歐風插畫重現經典的抽屜櫃、扶手椅、藍色購物袋、超人氣鯊魚，且小提袋就是廢棄布料重新粉碎再製，代表著永續環保再利用，而且能夠放入筆電、iPad、筆記本或文具等物品。

集滿15點可兌換IKEA手機掛繩夾片組，每組有一條掛繩與兩個不同圖案的手機夾片，一款為章魚、虎鯨、烏龜等海底動物們，拋起粉紅小豬歡呼的樣子；另一款則為黃金獵犬、猩猩與愛心小熊搭乘巨大鯊鯊，準備出發暢遊世界，可以隨時隨地將手機掛在身上，輕鬆出門，隨時拍照。

IKEA也推薦許多500元有找的出門好物，藍白不規則紋路交織的SKÖRDA配件包，可收納化妝品、髮夾、電線和充電器等物品；經典的ISTAD保鮮袋，適合收納和分裝食物，方便外出攜帶；熱銷的IKEA 365+附蓋保鮮盒，密封蓋設計，可使食物保持新鮮等。

IKEA推出集點送，集滿指定點數送手機掛繩夾片組、插畫小提袋。圖／IKEA提供
IKEA推出集點送，集滿指定點數送手機掛繩夾片組、插畫小提袋。圖／IKEA提供
IKEA SOMMARFLOX保冷袋，適合出遊時使用。圖／IKEA提供
IKEA SOMMARFLOX保冷袋，適合出遊時使用。圖／IKEA提供

IKEA

延伸閱讀

IKEA最愛的家具螺絲王 60歲雄順老董如何變身年收6億「盤元酸洗王」？

超殺機票買1送1！「香港3日自由行」最低6,888元起，「這日」開搶先筆記，暢玩兩日迪士尼萬元有找

他逛IKEA喜見1好物盼「商品化」 網笑：廁所超需要

剛被認養就逃家！黃金獵犬跳車走27天穿越森林 重回棄養牠的前主人家

相關新聞

達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相 中文也通

想要達人教你如何玩「日本環球影城」嗎？「OMO7 大阪by星野集團」（簡稱OMO7 大阪）本次與日本環球影城合作，於飯店...

李多海戴浪漫小皇冠嫁SE7EN 來自韓流女神最愛珠寶品牌

2005年演出「我的女孩」竄紅的39歲南韓女演員李多海，與38歲的歌手崔東昱（SE7EN）愛情長跑8年，本週在首爾舉辦婚...

台灣大哥大MyVideo 5/13線上直播「小金馬」金穗獎

素有「小金馬」之稱的金穗獎頒獎典禮將於5月13日登場，台灣大哥大致力扶植台灣影視原創新秀，旗下OTT平台MyVideo支...

拉近你我距離！饗泰式料理多滋味 獻上對母親的祝福

從一根湯匙源起，拉近人與美食的距離，「晶湯匙泰式主題餐廳」以「精緻泰式料理品牌」為服務宗旨，從美饌料理、店內環境到進口餐具，都給予顧客最高品質感受，更榮獲泰國皇室官方單位評選為「全球精選餐廳」之一！

中華電信母親節加碼優惠！申辦指定5G方案享「萬元家電0元入手」

母親節就是要用好禮寵愛媽咪，中華電信5月31日前推出「禮贈敬禮．致敬媽媽」活動，包括行動、寬頻、影視等多項優惠，即日起申...

一針一線都是心意！SHIATZY CHEN「荷緜」華麗刺繡藝術

將綿長的情意，一針一線埋入荷包中，送給心儀之人 — 這就是夏姿・陳（SHIATZY CHEN） 2023/2024秋冬「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦