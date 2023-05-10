歡慶母親節！萊爾富限時3天推「大杯美式咖啡15元」 每店限量50杯

本周日將迎來一年一度的母親節，萊爾富5月12日至5月14日限時3天推出「母親節愛禮」優惠活動，指定商品享最低下殺3.3折起，像是享用母親節蛋糕少不了的咖啡，萊爾富門市推出現煮咖啡特惠價，單杯原價45元的Hi Café大杯冰／熱美式咖啡只要15元，每人限購1杯，每店限量50杯；同一期間來有特濃美式咖啡／特濃拿鐵咖啡同品項第2件1元，包含Hi Café系列大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）、大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），折扣也達5.1折，單杯最低只要28元；日本喬亞滴濾無糖黑咖啡與滴濾拿鐵咖啡原單件售價39元，活動期間享2件59元，等於現省19元、現打7.6折。

不喜歡咖啡的媽咪也有另種選擇，萊爾富5月12日至5月14日推出適合夏日清涼消暑的CheersEX強氣泡水500mL（單件售價29元）享買1送1、OOHA氣泡飲500mL系列（檸檬蜂蜜／水蜜桃烏龍茶／柚子海鹽口味，單件售價35元）享任選第2件10元。桂格燕麥飲290mL系列（單件售價35元）享2件39元，包含桂格顆粒燕麥飲、桂格喝的燕麥（原味）、桂格燕麥堅果王、桂格顆粒豆漿燕麥等，下殺5.6折，單件不到20元；另一款愛之味純濃燕麥系列290mL（原味／蜂蜜燕麥，單件售價30元）享2件45元，相當於7.5折優惠。