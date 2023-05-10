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弱勢家庭多由媽媽扛家計 1919陪讀班幫孩子準備母親節禮物

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
救助協會攜手愛心企業，幫陪讀班孩子們準備了曲奇餅乾禮盒與美妝保養品送給媽媽，並呼籲民眾一起關心支持辛苦養家的弱勢家庭母親。圖/基督教救助協會提供
救助協會攜手愛心企業，幫陪讀班孩子們準備了曲奇餅乾禮盒與美妝保養品送給媽媽，並呼籲民眾一起關心支持辛苦養家的弱勢家庭母親。圖/基督教救助協會提供

母親節快到了，通膨高漲讓民眾荷包緊縮，基督教救助協會資助的1919陪讀班孩子，多來自經濟弱勢家庭，即使想幫媽媽過節，也力有未逮，母親節前夕，救助協會特別攜手7-ELEVEN與台灣萊雅，幫陪讀班孩子們募集曲奇餅乾禮盒與美妝保養品，盼望讓含辛茹苦的媽媽能在屬於自己的節日中，打扮得美一點，吃得開心點。

根據「1919陪讀計畫111學年報告」，在救助協會資助的223班、2269個孩子中，5成來自單親家庭，其中近7成由媽媽獨力扶養。救助協會說，這些辛勞的媽媽平時要工作養家，又要照顧孩子，比一般家庭的媽媽更加勞苦，特別是她們的社會支持系統薄弱，一旦有重大事故發生，很容易就陷入孤立無援，需要人在生活與心靈上給予關心與支持。

43歲的阿潔，在2004年自中國大陸嫁到台灣，平時管理家務，也做家庭代工貼補家用，但2年前先生突然在工作中心肌梗塞，當天就離世，從此阿潔就一肩扛起負擔家計與養育3個孩子的重擔。

為了能接送孩子上下學、買菜煮飯，阿潔只能利用孩子上學的幾個鐘頭，做到府居家清潔的工作，並兼做外送員。但就靠她一份微薄的薪資，要負擔一家四口的生活費、房租、學費，實在非常艱辛。

三光1919陪讀班老師黃巧佩師母說，阿潔的先生過世後，她一個人扶養3個孩子，真的很不容易。所以除了讓孩子們來陪讀班外，也替她申請了1919食物包，希望能幫她減輕一些經濟上負擔。

生活雖不寬裕，但阿潔從不讓孩子感到匱乏，每逢生日、過節，她都會買蛋糕跟孩子一起慶祝。「我希望透過這些節日，能把孩子們聚在一起。這幾個孩子都比較害羞，很少表達他們的感受。但今年母親節，收到小女兒拿來的美妝保養品與餅乾禮盒，讓我特別開心。其實每個媽媽的母親節心願都一樣，就只希望孩子們平安健康長大。」

基督教救助協會自2004年起推出「1919陪讀計畫」，提供弱勢家庭兒童免費課輔、品格教育、才藝課程、營養餐點，及家庭關懷。讓他們下課後能有一個安全溫暖的環境，身心靈得著關顧，至今已累計資助超過7萬人次的弱勢家庭孩子，112學年度還將持續資助2500名弱勢家庭兒少，呼籲愛心民眾關注支持計畫，讓許多為生活奔波的弱勢家庭媽媽能減輕點壓力，喘口氣再繼續向前走。

單親撫養三子的阿潔，收到小女兒拿來的美妝保養品與餅乾禮盒，特別開心。圖／基督教救助協會提供
單親撫養三子的阿潔，收到小女兒拿來的美妝保養品與餅乾禮盒，特別開心。圖／基督教救助協會提供

弱勢家庭 母親節

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