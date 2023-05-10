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懶人包／Coldplay酷玩樂團要來了！門票資訊、時間地點一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB/Live Nation Taiwan 理想國

文/陳宣懿

天團Coldplay酷玩樂團9日公布2023年亞洲及澳洲巡迴演出日程，他們將於11月開始在亞洲各國展開巡迴演出。本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。

睽違6年再度來台！Coldplay首度高雄開唱

Coldplay上次來台表演是2017年，當時他們在桃園高鐵站外廣場舉辦連唱兩天，共約8萬人次觀賞。Coldplay自去年3月巡演起跑，全球累積票房已超越所有歌手，在歌迷間獲得高度評價，並奪下多項大獎，包括2022年AMA最受歡迎巡演歌手（Favorite Touring Artist）、及2023年iHeartRadio Awards的年度最佳巡演（Tour of The Year）。本次亞洲巡演將從睽違6年的東京為起點，這次巡迴將是他們首度在高雄、雅加達和吉隆坡開唱。

Coldplay酷玩樂團 2023高雄演唱會門票資訊

演出日期：2023/11/11（六）19:30（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：高雄國家體育場（世運主場館)

Live Nation Taiwan會員預售 : 2023/05/17 （三）12PM – 11:59PM（LNT預購教學：http://bit.ly/lnpreHP）（*預購不保證序號或座位排號一定優於正式開賣，數量有限，售完為止）

正式開賣 : 2023/05/18（四）12PM 拓元售票系統星際漫遊開賣

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