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京都旅遊必朝聖！傳統町屋變身agnès b.概念店 人氣名店廚師操刀限定餐點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
如果要去日本京都的人，可不要錯過法國時尚品牌agnès b.最新落成的祇園概念店。圖／agnès b.提供
如果要去日本京都的人，可不要錯過法國時尚品牌agnès b.最新落成的祇園概念店。圖／agnès b.提供

開放旅遊之後，你是否也準備出國度假呢？如果要去日本京都的人，可不要錯過法國時尚品牌agnès b.最新落成的祇園概念店。這既是設計師初訪京都時就愛上的地方，也是agnès b.進駐日本40周年的里程碑。於是透過改裝傳統民居的町屋，並邀請了知名餐廳主廚規劃限定餐點，因此開幕之後就成為了炙手可熱的觀光據點，想前去一嚐美味甜點，可要趁早或預約。

就如同其他品牌進駐京都成立專賣店一樣，為了不破壞古都市容，都會順應當地的風格來裝修。agnès b.祇園概念店就位於藝伎時常出現的花見小路上，低調地融入傳統的氛圍裡，如果沒發現門前的日式暖簾印著Agnès女士手繪畫作「La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）」，可能就會不小心錯過。這家agnès b.概念店由百年歷史的傳統兩層樓町屋翻修而成，請來當代著名的建築師柳原照弘設計，保留原木、石板、自然綠意等元素，牆面上裝飾了藝術家攝影作品、海報、霓虹燈等裝置，讓傳統日本文化與現代藝術激盪交織，創造令人難忘的視覺效果。

agnès b.祇園概念店就位於藝伎時常出現的花見小路上，門前的日式暖簾印著Agnès女士手繪畫作「La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）」。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店就位於藝伎時常出現的花見小路上，門前的日式暖簾印著Agnès女士手繪畫作「La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）」。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店的二樓陳列藝術家T恤、Snap Cardigan等經典系列服飾，還有獨家販售限定商品，在像是小型展覽空間的和室，可邊聽著黑膠唱片的溫暖音樂，近距離沉浸於藝術創作中。而且店中會不定時的更新展出藝術作品，目前則為攝影師Dennis Morris一系列捕捉了60、70年代加勒比海移民在東倫敦的生活印記的作品「Colored Black」。

agnès b.祇園概念店的二樓陳列藝術家T恤、Snap Cardigan等經典系列服飾。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店的二樓陳列藝術家T恤、Snap Cardigan等經典系列服飾。圖／agnès b.提供

而對品牌粉絲或是遊客，最不想錯過的就是一樓的Café，空間設置圍繞著中間充滿禪意的小庭院，備有現煮咖啡、抹茶等飲品。餐點則以法式甜點與輕食為主，其中的甜點菜單發想來自京都知名咖啡餐館Camphora經營者丸橋理人；輕食菜單設計則來自京都頂級餐廳cenci副主廚渥美彰人，既美味又好看，除了是拍照打卡必備，更讓人會食指大動。店中使用的咖啡杯盤組，為與有田燒品牌1616/arita japan的限定合作系列，上面印著手寫標語、星星等具標誌性圖案。agnès b.祇園概念店每天自早上10點營業至晚間6點，周三則為公休日，若要前往可要注意時間，可別撲空了！

agnès b.祇園概念店一樓Café店中使用的咖啡杯盤組，為與有田燒品牌1616/arita japan的限定合作系列，上面印著手寫標語、星星等具標誌性圖案。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店一樓Café店中使用的咖啡杯盤組，為與有田燒品牌1616/arita japan的限定合作系列，上面印著手寫標語、星星等具標誌性圖案。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店一樓的Café，空間設置圍繞著中間充滿禪意的小庭院。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店一樓的Café，空間設置圍繞著中間充滿禪意的小庭院。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店一樓Café。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店一樓Café。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店甜點菜單發想來自京都知名咖啡餐館Camphora經營者丸橋理人。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店甜點菜單發想來自京都知名咖啡餐館Camphora經營者丸橋理人。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店提供的輕食，來自京都頂級餐廳cenci副主廚渥美彰人所發想。圖／agnès b.提供
agnès b.祇園概念店提供的輕食，來自京都頂級餐廳cenci副主廚渥美彰人所發想。圖／agnès b.提供

京都 品牌 日本 咖啡

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