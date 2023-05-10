京都旅遊必朝聖！傳統町屋變身agnès b.概念店 人氣名店廚師操刀限定餐點

開放旅遊之後，你是否也準備出國度假呢？如果要去日本京都的人，可不要錯過法國時尚品牌agnès b.最新落成的祇園概念店。這既是設計師初訪京都時就愛上的地方，也是agnès b.進駐日本40周年的里程碑。於是透過改裝傳統民居的町屋，並邀請了知名餐廳主廚規劃限定餐點，因此開幕之後就成為了炙手可熱的觀光據點，想前去一嚐美味甜點，可要趁早或預約。

就如同其他品牌進駐京都成立專賣店一樣，為了不破壞古都市容，都會順應當地的風格來裝修。agnès b.祇園概念店就位於藝伎時常出現的花見小路上，低調地融入傳統的氛圍裡，如果沒發現門前的日式暖簾印著Agnès女士手繪畫作「La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）」，可能就會不小心錯過。這家agnès b.概念店由百年歷史的傳統兩層樓町屋翻修而成，請來當代著名的建築師柳原照弘設計，保留原木、石板、自然綠意等元素，牆面上裝飾了藝術家攝影作品、海報、霓虹燈等裝置，讓傳統日本文化與現代藝術激盪交織，創造令人難忘的視覺效果。

agnès b.祇園概念店就位於藝伎時常出現的花見小路上，門前的日式暖簾印著Agnès女士手繪畫作「La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）」。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店的二樓陳列藝術家T恤、Snap Cardigan等經典系列服飾，還有獨家販售限定商品，在像是小型展覽空間的和室，可邊聽著黑膠唱片的溫暖音樂，近距離沉浸於藝術創作中。而且店中會不定時的更新展出藝術作品，目前則為攝影師Dennis Morris一系列捕捉了60、70年代加勒比海移民在東倫敦的生活印記的作品「Colored Black」。

agnès b.祇園概念店的二樓陳列藝術家T恤、Snap Cardigan等經典系列服飾。圖／agnès b.提供

而對品牌粉絲或是遊客，最不想錯過的就是一樓的Café，空間設置圍繞著中間充滿禪意的小庭院，備有現煮咖啡、抹茶等飲品。餐點則以法式甜點與輕食為主，其中的甜點菜單發想來自京都知名咖啡餐館Camphora經營者丸橋理人；輕食菜單設計則來自京都頂級餐廳cenci副主廚渥美彰人，既美味又好看，除了是拍照打卡必備，更讓人會食指大動。店中使用的咖啡杯盤組，為與有田燒品牌1616/arita japan的限定合作系列，上面印著手寫標語、星星等具標誌性圖案。agnès b.祇園概念店每天自早上10點營業至晚間6點，周三則為公休日，若要前往可要注意時間，可別撲空了！

agnès b.祇園概念店一樓Café店中使用的咖啡杯盤組，為與有田燒品牌1616/arita japan的限定合作系列，上面印著手寫標語、星星等具標誌性圖案。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店一樓的Café，空間設置圍繞著中間充滿禪意的小庭院。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店一樓Café。圖／agnès b.提供

agnès b.祇園概念店甜點菜單發想來自京都知名咖啡餐館Camphora經營者丸橋理人。圖／agnès b.提供