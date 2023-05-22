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WOKY「渾圓杯」熱銷3千萬！國民飲料杯喝出手搖新風格

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣質感工藝品牌－WOKY秉持「以人為本，以物發聲」理念，致力於提升產品質感並持續推陳出新，超過30年的初心始終如一。2022年下半年度誠意推出升級版「–[●●]渾圓杯」，將暢銷超過25萬杯的「手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml」創新進化，除保留忠於飲品真實原味的WOKY首創工藝「輕芯鈦瓷易潔層」，另選用「頸部封水結構」，有效隔絕飲品與外在環境，輕鬆因應各式使用情境。封水矽膠另有貼心可拆卸設計，讓衛生與清潔不再費神；同步有感提升使用容量至770ml，將保溫瓶融入在地生活情境與手搖飲日常。5月22日起渾圓杯「光合系列」將正式於Udesign平台獨家預購開跑。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「–[●●]渾圓杯」名稱以圖像設計為發想，「–」取自隨瓶附贈的食品級矽膠吸管意象，●●兩顆塗滿黑色塊的「渾圓」體，可定義為珍珠，也能是蘆薈或是Q彈有嚼勁的小芋圓，裝進了WOKY保溫杯，邀請使用者自由填入喜愛的配料。如同追求自由的風潮，毫不受限的–[●●]渾圓杯，美型設計結合便利矽膠吸管，讓喜愛手搖飲的朋友隨提隨用，體現設計融入生活的品牌精神。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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本次於Udesign推出5款WOKY品牌原色「光合系列」，發想自光合作用，植物利用光能轉換能量的過程，為生物生存中重要的一環；共有「粉植花園、綠氧立方、蔚水長堤、白光之境、墨影別院」五色，將品牌獨有的溫柔色系融入生活中，希望光和系列帶來的美好如同呼吸，伴隨使用者每個好日子。即日起於有.設計 uDesign電商設計平台全台獨家限時集購41折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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品牌 矽膠

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