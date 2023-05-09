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影音創作者訂起來！iPad版Final Cut Pro、Logic Pro月底推出

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用者無論身在何處，iPad版Final Cut Pro都能帶來極致行動工作室，滿足所有影片和編輯需求。圖／蘋果提供
使用者無論身在何處，iPad版Final Cut Pro都能帶來極致行動工作室，滿足所有影片和編輯需求。圖／蘋果提供

影音創作者注意了！蘋果宣布原本只有在Mac上推出的影片、音樂創作專業軟體「Final Cut Pro」和「Logic Pro」將推出iPad專用版本，將在5月23日起，在App Store上以訂閱服務形式提供，眾多專為iPad設計的強大功能，為影片和音樂創作者帶來極致行動工作室，讓兼具強大效能與行動力的iPad如虎添翼。

新發表的iPad版Final Cut Pro與Logic Pro提供全新觸控介面，讓使用者可以透過即時而直覺化的「多點觸控」功能，升級自己的工作流程。iPad 版Final Cut Pro推出一系列強大工具，讓影片創作者只需要單一行動裝置，就能進行影片的錄製、編輯、完成和分享。iPad版Logic Pro則賦予創作者無論身在何處，都能製作出專業級音樂的能力，具備一套完整而複雜的工具，方便進行歌曲和節拍創作、錄製、編輯和混音。

iPad版Final Cut Pro推出全新觸控介面和直覺化工具，為影片創作者解鎖新的工作流程。其中可以讓創作者省下許多時間力氣的，就是Pro相機模式和多鏡頭影片剪輯功能，影片創作者將能在直向或橫向鏡頭下拍攝高品質影片、監控音訊和可用的錄製時間，並手動控制焦距、曝光和白平衡等設定。創作者可以在單一裝置上，於拍攝現場捕捉、編輯和發佈影片，而在以M2驅動的iPad Pro上，使用者更能用ProRes格式錄製影片。有了多鏡頭影片剪輯功能，短片將自動同步，並可同時編輯，使用者甚至僅須以手指輕觸一下，便能在多鏡頭短片中轉換拍攝角度。

iPad版Final Cut Pro也利用Apple晶片和機器學習的力量為使用者加速耗時的剪輯任務，透過Scene Removal Mask功能，創作者可以快速移除或置換短片主題後面的背景，無需使用綠幕去背。Auto Crop會調整垂直、正方形和其他長寬比的影片，「語音隔離」則可輕易為現場錄製的音訊去除背景噪音。

另外，iPad版Logic Pro則是讓專業音樂創作者更容易實現隨時隨地創作的重要輔助工具，音樂創作者可透過多點觸控手勢演奏軟體樂器，與控制功能自然互動，並以兩指開合縮放和輕掃滾動掌握複雜專案。Plug-in Tile讓最常用的控制功能觸手可及，協助使用者輕鬆快速地打造音訊。使用者可透過iPad內建麥克風錄製人聲或器樂，而iPad Pro的5個錄音室等級麥克風更可將任何場所化為錄音室。創作者還可使用Apple Pencil進行精確編輯、繪製詳細的音軌自動化，也可連接鍵盤式聰穎雙面夾或巧控鍵盤以使用按鍵指令，從而加速製作流程。不需要外掛複雜配件，只要一台iPad在手，全新的音訊瀏覽器、專業樂器和效果外掛程式、節拍創作與製作工具，還有功能齊全的專業混音器全都具備，一切都可在iPad上完成，再也不怕抓不住靈感。

iPad版Final Cut Pro和Logic Pro將分別以每月150元或每年1,490元的價格在App Store推出，並提供新訂閱者1個月免費試用。Final Cut Pro支援搭載M1晶片的iPad及後續機型，Logic Pro則支援搭載A12仿生晶片的iPad及後續機型，均需升級至iPadOS 16.4。某些特定功能僅相容於部分機種與Apple Pencil（第2代）。

iPad版Logic Pro為現代創作者重新設計，讓專業音樂創作的力量觸手可得。圖／蘋果提供
iPad版Logic Pro為現代創作者重新設計，讓專業音樂創作的力量觸手可得。圖／蘋果提供
iPad上的多鏡頭影片剪輯功能直覺地令人難以置信，使用者可以自動同步四個拍攝角度，僅須手指輕點，就能自由切換角度。圖／蘋果提供
iPad上的多鏡頭影片剪輯功能直覺地令人難以置信，使用者可以自動同步四個拍攝角度，僅須手指輕點，就能自由切換角度。圖／蘋果提供
蘋果在iPad上推出專為iPad的便攜性、效能和觸控優先介面而設計的Final Cut Pro和Logic Pro，從5月23日起在App Store上以訂閱形式提供。圖／蘋果提供
蘋果在iPad上推出專為iPad的便攜性、效能和觸控優先介面而設計的Final Cut Pro和Logic Pro，從5月23日起在App Store上以訂閱形式提供。圖／蘋果提供
全新音訊瀏覽器讓音樂創作者在靈感乍現時更輕鬆地找到理想的音訊。圖／蘋果提供
全新音訊瀏覽器讓音樂創作者在靈感乍現時更輕鬆地找到理想的音訊。圖／蘋果提供
使用者現可利用一系列豐富完備的先進合成器、復古鍵盤和音色逼真的原聲樂器，創作各種風格的音樂。圖／蘋果提供
使用者現可利用一系列豐富完備的先進合成器、復古鍵盤和音色逼真的原聲樂器，創作各種風格的音樂。圖／蘋果提供
片創作者可從廣大的素材庫中選用影音效果、轉場、HDR背景和音軌。圖／蘋果提供
片創作者可從廣大的素材庫中選用影音效果、轉場、HDR背景和音軌。圖／蘋果提供
iPad版Logic Pro內建大量音效逼真的樂器。圖／蘋果提供
iPad版Logic Pro內建大量音效逼真的樂器。圖／蘋果提供
使用者無論身在何處，iPad版Final Cut Pro都能帶來極致行動工作室，滿足所有影片和編輯需求。圖／蘋果提供
使用者無論身在何處，iPad版Final Cut Pro都能帶來極致行動工作室，滿足所有影片和編輯需求。圖／蘋果提供
使用者可利用一組強大的節拍創作和製作工具，包括全新Beat Breaker、Quick Sampler和Step Sequencer等。圖／蘋果提供
使用者可利用一組強大的節拍創作和製作工具，包括全新Beat Breaker、Quick Sampler和Step Sequencer等。圖／蘋果提供
功能齊全的混音器讓使用僅透過iPad就能創作專業混音。圖／蘋果提供
功能齊全的混音器讓使用僅透過iPad就能創作專業混音。圖／蘋果提供

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