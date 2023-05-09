影音創作者訂起來！iPad版Final Cut Pro、Logic Pro月底推出

影音創作者注意了！蘋果宣布原本只有在Mac上推出的影片、音樂創作專業軟體「Final Cut Pro」和「Logic Pro」將推出iPad專用版本，將在5月23日起，在App Store上以訂閱服務形式提供，眾多專為iPad設計的強大功能，為影片和音樂創作者帶來極致行動工作室，讓兼具強大效能與行動力的iPad如虎添翼。

新發表的iPad版Final Cut Pro與Logic Pro提供全新觸控介面，讓使用者可以透過即時而直覺化的「多點觸控」功能，升級自己的工作流程。iPad 版Final Cut Pro推出一系列強大工具，讓影片創作者只需要單一行動裝置，就能進行影片的錄製、編輯、完成和分享。iPad版Logic Pro則賦予創作者無論身在何處，都能製作出專業級音樂的能力，具備一套完整而複雜的工具，方便進行歌曲和節拍創作、錄製、編輯和混音。

iPad版Final Cut Pro推出全新觸控介面和直覺化工具，為影片創作者解鎖新的工作流程。其中可以讓創作者省下許多時間力氣的，就是Pro相機模式和多鏡頭影片剪輯功能，影片創作者將能在直向或橫向鏡頭下拍攝高品質影片、監控音訊和可用的錄製時間，並手動控制焦距、曝光和白平衡等設定。創作者可以在單一裝置上，於拍攝現場捕捉、編輯和發佈影片，而在以M2驅動的iPad Pro上，使用者更能用ProRes格式錄製影片。有了多鏡頭影片剪輯功能，短片將自動同步，並可同時編輯，使用者甚至僅須以手指輕觸一下，便能在多鏡頭短片中轉換拍攝角度。

iPad版Final Cut Pro也利用Apple晶片和機器學習的力量為使用者加速耗時的剪輯任務，透過Scene Removal Mask功能，創作者可以快速移除或置換短片主題後面的背景，無需使用綠幕去背。Auto Crop會調整垂直、正方形和其他長寬比的影片，「語音隔離」則可輕易為現場錄製的音訊去除背景噪音。

另外，iPad版Logic Pro則是讓專業音樂創作者更容易實現隨時隨地創作的重要輔助工具，音樂創作者可透過多點觸控手勢演奏軟體樂器，與控制功能自然互動，並以兩指開合縮放和輕掃滾動掌握複雜專案。Plug-in Tile讓最常用的控制功能觸手可及，協助使用者輕鬆快速地打造音訊。使用者可透過iPad內建麥克風錄製人聲或器樂，而iPad Pro的5個錄音室等級麥克風更可將任何場所化為錄音室。創作者還可使用Apple Pencil進行精確編輯、繪製詳細的音軌自動化，也可連接鍵盤式聰穎雙面夾或巧控鍵盤以使用按鍵指令，從而加速製作流程。不需要外掛複雜配件，只要一台iPad在手，全新的音訊瀏覽器、專業樂器和效果外掛程式、節拍創作與製作工具，還有功能齊全的專業混音器全都具備，一切都可在iPad上完成，再也不怕抓不住靈感。