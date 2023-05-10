ACEFAST Crystal T8小晶彩真無線藍牙耳機！精彩屬於你的獨處時光

近年來，大眾對於3C穿戴裝置的需求大幅提升，對於享受單獨個人的休閒時光，也更為重視，無論身在何處，都希望有個屬於自己的空間，因此對於藍牙耳機的需求更是與日俱增。



致力於引進各國最新3C品牌的台灣代理商—威柏科技貿易有限公司，近期代理ACEFAST為台灣市場注入新血，更在今年推出全新主打耳機Crystal T8小晶彩真無線藍牙耳機，推翻一成不變的藍牙耳機既定樣貌，推出此款外型兼具「晶彩透明」、「科技感」的無線藍牙耳機。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

ACEFAST Crystal T8小晶彩真無線藍牙耳機名為「晶彩」，除了生動呈現出獨家設計的六款時尚晶透光采的外觀及絢麗的色彩，其具備功能更是精彩。



小晶彩充電盒設計為3D立體浮雕電量顯示，能單獨顯示左/右耳和充電盒的電量，充電時內置智能動態氛圍燈，在特調光暈下，更能凸顯獨創的透明工藝；耳機使用音頻無衰退解碼及6mm鈦圓頂高音喇叭，保持無損音質；搭載2600恆玄晶片及最新藍牙5.3版本，更具備LDS創新天線設計，使信號更加穩定，不受干擾；此外，耳機支援快充技術，充電10分鐘，聽歌2小時；音樂模式下，耳機充飽電使用可長達7小時，搭配充電盒更擁有持久的30小時續航力。除了兼具外觀及音質，小晶彩更採用雙MIC降噪技術，無論身在多吵雜的環境，都能與人輕聲細語的交談。



圖 / 有.設計 uDesign 提供