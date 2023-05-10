快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

智能美「光」不「球」人！EVE無線智能造型球燈絢爛點亮精彩人生

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

享受不同的居家氣氛，用燈光就可以快速點亮精彩的家庭生活。有別於LED燈條的絢爛色彩，體積輕巧光影柔和的EVE 智能球燈，每次充完電就可以放置在各個想要使用的居家空間中，長達六小時的電力續航時間，不管是室內外都可以融入各種情景與環境，透過手機即刻調整想要的光影色澤，搭配燈條為生活更添不同的生活情趣。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

使用手機即可自行變化球燈色彩及亮度，讓你享受千變萬化的居家光彩，透過iPhone或 iPad即可進入蘋果家庭(Homekit)快速配對使用，燈光色彩及色溫無論是在HomeKit或是EVE的品牌APP，運用手指滑動螢幕調色快速變換球燈顏色，無論是臥室、客廳到花園，都可以直接依照生活情境調配出適合的光影模式。IP65的防水技術，放在戶外也能達到生活防水的安全規範，不怕水滴及濕氣造成設備的損壞。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

享受eve Flare為你帶來美麗的燈光饗宴的同時，eve也為你的夏季電價省荷包，面對近期高漲的電費，eve Energy智能插座除了可以讓使用者透過手機開關家中電器外，另外還能在APP中讓你更直覺性的觀察到串接電器的用電狀況，算出可能的電費金額，還能運用智能排程功能，操控電器自動運作，讓每次的電器耗能都能快速掌控在生活所需，降低閒置用電的浪費。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家，5月節能省電月：EVE 88折起滿兩件 即可獲得EVE 智能插座一顆，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

光影 電商

延伸閱讀

陳喬恩再曝「變臉」造型 網友看傻眼：是誰？整容了？

2023夏季燙髮5造型推薦！短髮荷葉燙、仙氣自然長髮⋯用全新造型迎接夏天

陳喬恩長這樣？《烈焰之武庚紀》漫畫改編仙俠劇 造型掀熱議

日系濕髮造型怎麼做才不會像油頭？髮型師親授如何髮乳/髮蠟/髮油和抓髮原則

相關新聞

用指尖說心情！香奈兒時尚釉光指甲油24色加碼美甲貼紙

我的風格，由我決定，透過指尖更能展現出個人風格主張與心情，香奈兒推出全新香奈兒時尚釉光指甲油，一次共有24色，包括全新1...

多功能石墨烯智慧電炒鍋來了！微電腦觸控 不會煮也能輕鬆變大廚

東京電通多功能石墨烯電炒鍋採用智慧微電腦觸控面板，擁有五大烹飪功能，五檔火力智能設定，操作介面清楚明瞭，按了就能煮! 還特別設計定時及保溫，真是上班族的一大福音!

智能美「光」不「球」人！EVE無線智能造型球燈絢爛點亮精彩人生

享受不同的居家氣氛，用燈光就可以快速點亮精彩的家庭生活。有別於LED燈條的絢爛色彩，體積輕巧光影柔和的EVE 智能球燈，每次充完電就可以放置在各個想要使用的居家空間中，長達六小時的電力續航時間，不管是室內外都可以融入各種情景與環境，透過手機即刻調整想要的光影色澤，搭配燈條為生活更添不同的生活情趣。

ACEFAST Crystal T8小晶彩真無線藍牙耳機！精彩屬於你的獨處時光

近年來，大眾對於3C穿戴裝置的需求大幅提升，對於享受單獨個人的休閒時光，也更為重視，無論身在何處，都希望有個屬於自己的空間，因此對於藍牙耳機的需求更是與日俱增。

達人教玩！日本環球影城認證OMO Ranger亮相 中文也通

想要達人教你如何玩「日本環球影城」嗎？「OMO7 大阪by星野集團」（簡稱OMO7 大阪）本次與日本環球影城合作，於飯店...

李多海戴浪漫小皇冠嫁SE7EN 來自韓流女神最愛珠寶品牌

2005年演出「我的女孩」竄紅的39歲南韓女演員李多海，與38歲的歌手崔東昱（SE7EN）愛情長跑8年，本週在首爾舉辦婚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦