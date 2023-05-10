智能美「光」不「球」人！EVE無線智能造型球燈絢爛點亮精彩人生

享受不同的居家氣氛，用燈光就可以快速點亮精彩的家庭生活。有別於LED燈條的絢爛色彩，體積輕巧光影柔和的EVE 智能球燈，每次充完電就可以放置在各個想要使用的居家空間中，長達六小時的電力續航時間，不管是室內外都可以融入各種情景與環境，透過手機即刻調整想要的光影色澤，搭配燈條為生活更添不同的生活情趣。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

使用手機即可自行變化球燈色彩及亮度，讓你享受千變萬化的居家光彩，透過iPhone或 iPad即可進入蘋果家庭(Homekit)快速配對使用，燈光色彩及色溫無論是在HomeKit或是EVE的品牌APP，運用手指滑動螢幕調色快速變換球燈顏色，無論是臥室、客廳到花園，都可以直接依照生活情境調配出適合的光影模式。IP65的防水技術，放在戶外也能達到生活防水的安全規範，不怕水滴及濕氣造成設備的損壞。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

享受eve Flare為你帶來美麗的燈光饗宴的同時，eve也為你的夏季電價省荷包，面對近期高漲的電費，eve Energy智能插座除了可以讓使用者透過手機開關家中電器外，另外還能在APP中讓你更直覺性的觀察到串接電器的用電狀況，算出可能的電費金額，還能運用智能排程功能，操控電器自動運作，讓每次的電器耗能都能快速掌控在生活所需，降低閒置用電的浪費。於有.設計 uDesign電商設計平台獨家，5月節能省電月：EVE 88折起滿兩件 即可獲得EVE 智能插座一顆，詳細商品資訊請見 商品頁面 查詢。