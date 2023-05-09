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Apple Watch致敬LGBTQ+社群！ 推「Pride版」錶帶這日開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果推出全新Pride版運動型錶帶，搭配相襯的錶面和iOS背景圖片。圖／蘋果提供
蘋果推出全新Pride版運動型錶帶，搭配相襯的錶面和iOS背景圖片。圖／蘋果提供

一轉眼又過了一年，這一年來大家有感覺身邊的人對LGBTQ+社群更加包容、關懷了嗎？蘋果為向保護並促進全球LGBTQ+社群平權的社會運動致敬，支持並提升LGBTQ+倡議組織的知名度，再度推出全新Pride版運動型錶帶，5月25日開始供貨，並且搶先在下週更新與錶帶相襯的錶面和iOS背景圖片。

新款運動型錶帶設計以LGBTQ+社群的力量和美麗為靈感，採用原始彩虹旗的顏色，並加上其他5種顏色，包括黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及因HIV病毒或愛滋病逝世者或與其共存者，而淺藍色、粉紅色和白色代表跨性別者和非二元性別者。今年的設計在白色基底融入歡樂的彩虹幾何形狀，以壓縮成型的方式加入錶帶成品，看起來超像加在甜點冰品裡的彩色巧克力米，非常適合夏天的氛圍。更特別的是，在成型過程中，基底材料圍繞各個形狀流動，創造出各種微妙不同的形狀排列方式，因此，沒有兩個完全一樣的錶帶，這也反映了LGBTQ+社群中每個人的個體獨特性。

全新Pride Celebration錶面和iOS背景圖片同樣致敬LGBTQ+社群的聯合力量和相互支持，五顏六色的形狀彷彿從錶帶流動進入手錶螢幕，並在使用者抬起並移動手腕或點擊螢幕時隨著變化，並會在使用者解鎖iPhone時動態移動，象徵著對今年Pride設計充滿活力的詮釋。

Pride版運動型錶帶將於5月23日晚上9時起於蘋果官網以及Apple Store App開放訂購，並將於5月25日於Apple零售店開始供貨，售價為1,600元。提供41公釐和45公釐尺寸，並與Apple Watch Series 3及後續錶型相容。全新Pride Celebration錶面和iPhone背景圖片將於下週上線，須搭載watchOS 9.5和iOS 16.5。顧客可以透過Apple Watch Pride版運動型錶環包裝上的「輕巧 App」、蘋果零售店和Apple Store App，或從蘋果官網下載相襯的Pride Celebration錶面。

全新Pride Celebration錶面和iOS背景圖片致敬LGBTQ+社群的聯合力量和相互支持。圖／蘋果提供
全新Pride Celebration錶面和iOS背景圖片致敬LGBTQ+社群的聯合力量和相互支持。圖／蘋果提供

社群 Apple Apple Watch

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