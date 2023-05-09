少女感李瑜美Miu Miu登台超圈粉 邵雨薇大尺度火辣炫「腹」
因為影音串流平台Netflix影集「魷魚遊戲」、「殭屍校園」而竄紅的南韓女演員與模特兒李瑜美（Lee You-Mi），是Miu Miu的品牌好友，今（5月 9）日首度來台，為Miu Miu Select Taipei開幕派對現身台北Miu Miu微風南山專門店。台灣明星邵雨薇、姚愛寗、袁子芸、吳思賢、蔡凡熙等也都出席由歌手Karencici Lam首次打碟及DJ Jamie Q的音樂派對。首次來台的李瑜美今天中午才抵台，一身青春洋溢的丹寧服飾顯更顯清秀嬌小，她表示「很期待能嚐遍著名的台灣夜市小吃。」
李瑜美穿著自己親自為Miu Miu Select Taipei挑選的限定丹寧單品，喜歡自由混搭的她表示，「最愛今天手上的Matelassé納帕軟皮手提包，必備單品則是亮亮的髮飾，」並透露自己擁有的第一款Miu Miu單品就是品牌與New Balance聯名的白色運動鞋。邵雨薇穿上Miu Miu女孩標誌的短褲和胸衣，笑說為了今天能「炫腹」還努力運動瘦身。今天一身卡其色的蔡凡熙是李瑜美的粉絲，他表示自己看「魷魚遊戲」時就被圈粉，今天還特地練習了韓文要跟李瑜美打招呼。近期因為參與夯劇「人選之人」演出而獲矚目的袁子芸，展現清新氣質，則是很想把身上有工作服元素的造型皮革背心帶回家。
Miu Miu Select自2019年5月開始在世界各大時尚城市登場，邀請品牌好友精選新一季作品心儀的成衣、包款、鞋履、珠寶及眼鏡，精心搭配專屬名牌，組成極具個人風格的Miu Miu Select系列。之前曾邀請品牌好友昆凌為台北打造Miu Miu Select、模特兒兼設計師Georgia May Jagger於倫敦、名媛Poppy Delevingne於米蘭、模特兒兼設計師Alexa Chung於東京等地推出，今年3月香港的Miu Miu Select則是由南韓女子組合（G）I-dle 成員Minnie打造。
這次李瑜美從Miu Miu L'Été collection作品挑選的專屬Miu Miu Select Taipei系列每件單品，也比照過往，皆附有品牌好友專屬訂製標籤吊牌；凡選購有該專屬吊牌的單品，即可獲得一款有李瑜美親筆簽名的布標，可任意逢在自己喜歡的地方或作為個人收藏。系列單品均附專屬購物袋和禮盒包裝。該系列所有產品會在於Miu Miu微風南山專門店及MiuMiu.com獨家限量發售。
李瑜美的Miu Miu Select Taipei系列服裝單品，為Miu Miu L'Été當代衣櫥的精華。輕便容易穿搭的皮革樂福鞋、及各種又充滿年輕活力的低跟和平底鞋款。襯衫、短身飛行員夾克、迷你裙和迷你短褲以短裁風格玩味比例，凸顯腰身，拉長腿部線條。除此之外，許多設計也很容易搭配，例如充滿夏季風格的藤編髮夾和藤織半月形手提包等。夏季遮陽必備的太陽眼鏡和寬帽沿斜紋布帽也都沒有少。
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