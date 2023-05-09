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少女感李瑜美Miu Miu登台超圈粉 邵雨薇大尺度火辣炫「腹」

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
韓星李瑜美與台灣女星邵雨薇出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
韓星李瑜美與台灣女星邵雨薇出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影

因為影音串流平台Netflix影集「魷魚遊戲」、「殭屍校園」而竄紅的南韓女演員與模特兒李瑜美（Lee You-Mi），是Miu Miu的品牌好友，今（5月 9）日首度來台，為Miu Miu Select Taipei開幕派對現身台北Miu Miu微風南山專門店。台灣明星邵雨薇、姚愛寗、袁子芸、吳思賢、蔡凡熙等也都出席由歌手Karencici Lam首次打碟及DJ Jamie Q的音樂派對。首次來台的李瑜美今天中午才抵台，一身青春洋溢的丹寧服飾顯更顯清秀嬌小，她表示「很期待能嚐遍著名的台灣夜市小吃。」

韓星李瑜美首次來台，特地出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
韓星李瑜美首次來台，特地出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
韓星李瑜美首次來台，特地出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
韓星李瑜美首次來台，特地出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影

李瑜美穿著自己親自為Miu Miu Select Taipei挑選的限定丹寧單品，喜歡自由混搭的她表示，「最愛今天手上的Matelassé納帕軟皮手提包，必備單品則是亮亮的髮飾，」並透露自己擁有的第一款Miu Miu單品就是品牌與New Balance聯名的白色運動鞋。邵雨薇穿上Miu Miu女孩標誌的短褲和胸衣，笑說為了今天能「炫腹」還努力運動瘦身。今天一身卡其色的蔡凡熙是李瑜美的粉絲，他表示自己看「魷魚遊戲」時就被圈粉，今天還特地練習了韓文要跟李瑜美打招呼。近期因為參與夯劇「人選之人」演出而獲矚目的袁子芸，展現清新氣質，則是很想把身上有工作服元素的造型皮革背心帶回家。

女星邵雨薇出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
女星邵雨薇出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
蔡凡熙出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
蔡凡熙出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影

Miu Miu Select自2019年5月開始在世界各大時尚城市登場，邀請品牌好友精選新一季作品心儀的成衣、包款、鞋履、珠寶及眼鏡，精心搭配專屬名牌，組成極具個人風格的Miu Miu Select系列。之前曾邀請品牌好友昆凌為台北打造Miu Miu Select、模特兒兼設計師Georgia May Jagger於倫敦、名媛Poppy Delevingne於米蘭、模特兒兼設計師Alexa Chung於東京等地推出，今年3月香港的Miu Miu Select則是由南韓女子組合（G）I-dle 成員Minnie打造。

這次李瑜美從Miu Miu L'Été collection作品挑選的專屬Miu Miu Select Taipei系列每件單品，也比照過往，皆附有品牌好友專屬訂製標籤吊牌；凡選購有該專屬吊牌的單品，即可獲得一款有李瑜美親筆簽名的布標，可任意逢在自己喜歡的地方或作為個人收藏。系列單品均附專屬購物袋和禮盒包裝。該系列所有產品會在於Miu Miu微風南山專門店及MiuMiu.com獨家限量發售。

吳思賢（小樂）出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
吳思賢（小樂）出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
歌手Karencici出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
歌手Karencici出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
姚愛寗出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
姚愛寗出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
女星袁子芸出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影
女星袁子芸出席Miu Miu Select Taipei發表派對。記者吳致碩／攝影

李瑜美的Miu Miu Select Taipei系列服裝單品，為Miu Miu L'Été當代衣櫥的精華。輕便容易穿搭的皮革樂福鞋、及各種又充滿年輕活力的低跟和平底鞋款。襯衫、短身飛行員夾克、迷你裙和迷你短褲以短裁風格玩味比例，凸顯腰身，拉長腿部線條。除此之外，許多設計也很容易搭配，例如充滿夏季風格的藤編髮夾和藤織半月形手提包等。夏季遮陽必備的太陽眼鏡和寬帽沿斜紋布帽也都沒有少。

Miu Miu樹脂玻璃及金屬髮夾，20,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu樹脂玻璃及金屬髮夾，20,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu New Balance 574 x Miu Miu牛仔布運動鞋，32,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu New Balance 574 x Miu Miu牛仔布運動鞋，32,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu絲質襯衫，66,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu絲質襯衫，66,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu樹脂玻璃及金屬手環，19,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu樹脂玻璃及金屬手環，19,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Glimpse太陽眼鏡，14,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Glimpse太陽眼鏡，14,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu鉤織半月形手提包，76,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu鉤織半月形手提包，76,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu丹寧短褲，36,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu丹寧短褲，36,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu府綢襯衫，39,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu府綢襯衫，39,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革樂福鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革樂福鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Matelassé納帕軟皮手提包，82,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Matelassé納帕軟皮手提包，82,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu絲質條紋襯衫，53,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu絲質條紋襯衫，53,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Glimpse太陽眼鏡，14,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Glimpse太陽眼鏡，14,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革便士無帶便鞋，41,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革便士無帶便鞋，41,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu藤編頭帶，17,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu藤編頭帶，17,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棉質短褲，40,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棉質短褲，40,500元。圖／Miu Miu提供

微風南山 模特兒 魷魚遊戲 邵雨薇 蔡凡熙

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