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海底撈被控灌單超收拒退費 經理亮出「星國律師團」粉專遭洗版

香港01／ 撰文：陳鄭為
海底撈火鍋。圖／擷取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan粉絲頁
海底撈火鍋。圖／擷取自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan粉絲頁

台灣「海底撈」近日爆出誆收、溢收餐費醜聞，有食客網上投訴，稱店內消費出現多次灌單、菜品未上齊等溢收費用情形，經海底撈確認系統存在問題，坦承錯誤並開除店經理，但拒絕退還超收費用，區經理以「就當交個朋友嘛」期望消費者噤聲，並明示「公司有整團新加坡律師」，或對造成商譽損失提出訴訟。

消息在獲台媒普遍報導後，海底撈臉書已被台灣網友灌爆，官方目前並未出面回應此事。

綜合台媒報導，一名網友5月5日在知名臉書社團《爆料公社發文指控，海底撈出現多次灌單，如菜品未上齊、點「半份」帳單卻變成「整份」費用等溢收費用情形，向店家反應後得到的回應是「系統怪怪的、系統跳掉」，並現場修正。但每一次都是超收、溢收，沒出現過少收的情形。

待問題上報到區經理後，對方表示很清楚地「了解每個細節後」，確認有帳務、菜品未上齊與系統的問題，加上店經理處理不妥，特地向總公司請示，立即把店經理開除了，但仍未退溢收的款項。發文的消費者表示，「只是一直強調把店經理開除像是做了多大的情面給我，然後想跟我交個朋友，這事就過了。」

據了解，由於該消費者不願就此噤聲，區經理則以安排「新加坡律師團」，將對造成商譽損失提出訴訟回應。

這宗消費糾紛事件9日受到台媒廣泛關注，引起大量網友熱議，紛紛湧入海底撈臉書留言，「交個朋友，免費送我吃啦」、「上了爆料，不來看一下不行」、「原來是海底灌」、「新加坡律師團去店裡吃有免費嗎？」、「做生意這樣威脅客人不太好吧」。

對於網友喊話「回應一下啊，詐騙客人很嚴重吧？還是你們危機處理的方式就是這麼爛？」，海底撈官方截至目前尚未做出回應。

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文章授權轉載自《香港01》

海底撈 爆料公社

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