momo購物網「寵愛女神節」百大品牌下殺3折起！加碼天天滿千送百

母親節送禮討媽媽歡心，哪些品項最熱門？momo購物網分享「2023母親節送禮TOP3」，愛美是天性，美妝保養類絕對不出錯，或是趁著活動優惠為媽媽升級3C家電，「休閒旅遊」則聚焦旅行餐飲票券、按摩椅，陪伴媽媽紓壓享受生活。為助消費者順利入手寵媽好禮，5月10日起momo購物網「寵愛女神節」好康再升級，全站百大品牌下殺3折起，加碼天天滿千送百。

美妝保養品首推暢銷經典不敗「資生堂國際櫃百優精純乳霜好禮三件組」，買50ml百優精純乳霜再送32ml及小紅瓶15ml，限時活動價2,520元；母親節限定「雪花秀滋陰蔘回彈霜禮盒」超有送禮儀式感，限時活動價6,640元；沙龍級髮油「巴黎卡詩金緻柔馭露100ml買一送二組」，大方贈金緻柔馭露50ml、粉漾芯生髮浴80ml，限時組合優惠價2,100元。

想幫媽媽升級3C家電，推薦momo購物網獨家普魯士藍色「Dyson HD15 Supersonic吹風機」，全新二合一抗毛躁順髮吹嘴呵護媽媽秀髮，新機上市好康價14,600元；家有熱愛掌廚的媽媽則可送上「飛利浦智慧萬用電子鍋」，雙重溫控科技、16種智慧烹調輕鬆料理美味上桌，限時活動價3,680元；iPhone 14 Pro 256GB（6.1吋）限量送二合一充電線組、原廠18W充電器，限時活動價36,388元；「FUJI AI智能摩術椅」透過AI智能感知定位身形，在家就能享有點點到位的專屬按摩體驗，寵媽限時折扣46折起。

母親節前夕休閒旅遊類商品熱銷，展現出旅遊復甦規劃帶媽媽出遊體驗，以及期許媽媽放鬆紓壓享受生活的消費需求。momo購物網「花蓮斯圖亞特海洋莊園英倫城堡海景雙人住宿」，入住城堡更享有碧海藍天美景，限時優惠價4,999元；「礁溪寒沐下午茶及設施體驗票券」限時優惠價799元，自助式下午茶、大眾溫泉池、戶外泳池、健身房一次享受。

momo購物網「寵愛女神節」5月10日至5月14日單日累積消費滿10,000元限量登記送1,000（600元mo幣＋400折價券），滿5,000元享限量登記領500回饋（300元mo幣＋200折價券）；5月14日前不限金額下單即享豪華郵輪之旅遊登記抽獎資格；5月14日當天限定消費滿額送麥當勞麥香魚」；活動期間每天10個時段限量搶最高999元mo幣，天天簽到分享再賺mo幣。