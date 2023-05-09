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蝦皮購物推4大「超級品牌日」抗通膨！民生用品限時下殺5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物攜手4大知名品牌推「超級品牌日」，百大民生用品限時下殺5折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手4大知名品牌推「超級品牌日」，百大民生用品限時下殺5折起。圖／蝦皮購物提供

萬物皆漲的時代使消費者荷包大失血，又逢5月報稅季來臨，蝦皮購物發現用戶消費行為更加精打細算，「低價」、「超便宜」等關鍵字搜尋量飆升。為守護用戶荷包，蝦皮購物攜手聯合利華、金百利、屈臣氏、倍潔雅輪番推出「超級品牌日」，百大民生用品限時下殺5折起，5月9日聯合利華祭12%蝦幣回饋、5月10日金百利整點豪灑1折優惠券、屈臣氏祭滿額抽Dyson吹風機、倍潔雅則狂灑50元優惠券，全力回饋消費者。

5月9日「聯合利華官方旗艦店」破天荒祭銅板價好物，「VASELINE凡士林肌亮水潤精華凝乳70ml」下殺69元；「熊寶貝柔軟護衣精補充包」12入千元有找；「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華」3入限時優惠價1,440元；「LUX精油香氛沐浴乳1,000ml」6入限時優惠價699元。活動當天全館消費滿1,099元享12%蝦幣回饋外，不限金額下單還能抽漢來海港餐券1張；消費滿1,999元再送「AHC完美奢華全臉淡紋眼霜40ml」，數量有限送完為止。

5月10日「金百利官方商城」整點豪灑1折優惠券，最高再省500元，旗下舒潔、靠得住、好奇等熱門品牌最低5折起。「舒潔棉柔舒適／絲滑舒膚抽取衛生紙」72包限時優惠價819元／999元，1次買2箱還可使用限量折扣碼，平均一包最低11元起；「好奇純水嬰兒濕巾加厚型」一箱限時優惠價599元，還有迪士尼授權限定版包裝；「靠得住草本抑菌衛生棉」兩箱限時優惠價900元有找。品牌官方商城不僅豪灑優惠券，再推舒潔消費滿1,099元現折200元、好奇濕巾消費滿799元折80元。

5月10日「屈臣氏」全館祭破盤價外再下殺88折起，「蜜妮防曬乳液50ml」限時優惠價79元，下單就送總額188元優惠券、抽美肌大禮包，消費滿999元還能抽Dyson吹風機。

5月10日「倍潔雅」整點瘋灑50元購物金，下單累計金額最高者再免費送1箱衛生紙。「倍潔雅蝦皮聯名好韌性3層抽取式衛生紙」、「倍潔雅蝦皮聯名抽取式衛生紙」最低799元起；「倍潔雅強效吸油大尺寸料理廚房紙巾」6袋24卷限時優惠價629元；「倍潔雅純粹Pure無漂白抽取式衛生紙」限時優惠價899元。消費滿1,299元還能登記抽100蝦幣、滿1,000元則享10%蝦幣回饋。

蝦皮購物「超級品牌日」，聯合利華官方旗艦店5月9日「熊寶貝柔軟護衣精補充包多入組」限時優惠價最低599元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，聯合利華官方旗艦店5月9日「熊寶貝柔軟護衣精補充包多入組」限時優惠價最低599元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，5月10日「倍潔雅蝦皮聯名好韌性3層抽取式衛生紙100抽 X 14包 X 4袋」限時優惠價799元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，5月10日「倍潔雅蝦皮聯名好韌性3層抽取式衛生紙100抽 X 14包 X 4袋」限時優惠價799元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，5月10日金百利官方商城「舒潔頂級三層舒適竹萃迪士尼抽取衛生紙90抽 X 30包（箱）」限時優惠價550元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，5月10日金百利官方商城「舒潔頂級三層舒適竹萃迪士尼抽取衛生紙90抽 X 30包（箱）」限時優惠價550元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，屈臣氏5月10日「幫寶適超薄乾爽紙尿褲XL號」限時優惠價1,089元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超級品牌日」，屈臣氏5月10日「幫寶適超薄乾爽紙尿褲XL號」限時優惠價1,089元。圖／蝦皮購物提供

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