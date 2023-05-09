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Michael Kors必備經典印花、亮彩配色 輕鬆營造夏日度假感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Michael Kors以緹花方式將花紋搭織，用不同顏色的經紗和緯紗交織而成Empire緹花系列。圖／Michael Kors提供
Michael Kors以緹花方式將花紋搭織，用不同顏色的經紗和緯紗交織而成Empire緹花系列。圖／Michael Kors提供

隨著夏日氣息越來越濃厚，美國時尚品牌Michael Kors特選一系列有著經典緹花、亮彩配色和清新草編的服飾與配件，營造當季的度假氛圍。而MARNI則和潮流單位No Vacancy Inn合作，呈現充滿海灘氛圍的男女成衣、配飾及鞋履限定系列，全台僅有Club Designer販售。

在這一季，Michael Kors以玫瑰色系為主軸，讓多款經典包包，當推出新配色，自成一個迷你系列。像是人手一個的Parker相機包及Ruby手提包皆以以柔軟白色皮革製成，搭配玫瑰金屬；Greenwich翻蓋包以胭脂粉、奶白色塊交錯老花圖騰、Hamilton手提包以溫潤嫩粉色綴以復古鎖頭，都讓人一眼愛上。不僅如此，以緹花方式將花紋搭織，用不同顏色的經紗和緯紗交織而成Empire緹花系列包款、鞋履，無論是金屬徽標或是鍊條印花都展現出十足個性。於夏日時節不可或缺的搶眼亮彩，則有削肩開衩、後腰鏤空等剪裁設計服飾和螢光色小包，使人輕鬆搭配出寫意的度假感。

Club Designer獨賣MARNI和潮流單位No Vacancy Inn聯名系列服飾與配件。圖／Club Designer提供
Club Designer獨賣MARNI和潮流單位No Vacancy Inn聯名系列服飾與配件。圖／Club Designer提供

MARNI在品牌創意總監Francesco Risso的操刀下，近年以繽紛色彩同時不失雅緻感印花設計，受到消費者喜愛。此次與潮流單位No Vacancy Inn合作，則是運用了MARNI經典款服飾、配件，以拼貼方式加入鳥類、彩虹、花卉、星星等意象，或是帶有自然氣息的迷幻藝術圖案等。不可錯過的針織系列單品則選用彩虹紋理來呈現濃厚70年代復古風情，這系列也還重新演繹MARNI經典的手提袋，包含拉菲草編織款Venice迷你水桶包和Marcel托特包，搭配撞色皮革滾邊，融合海洋元素，展現夏日活力，全台限定Club Designer獨賣。

Michael Kors萊姆綠斑馬紋短洋裝，12,500元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors萊姆綠斑馬紋短洋裝，12,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Empire緹花系列米色緹花大型托特包，21,800元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Empire緹花系列米色緹花大型托特包，21,800元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Hamilton小型玫瑰粉兩用提包，18,700元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Hamilton小型玫瑰粉兩用提包，18,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Mila萊姆綠皮革肩背包，19,100元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Mila萊姆綠皮革肩背包，19,100元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Parker 白色玫瑰金屬飾相機包，16,500元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Parker 白色玫瑰金屬飾相機包，16,500元。圖／Michael Kors提供

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