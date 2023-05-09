Michael Kors必備經典印花、亮彩配色 輕鬆營造夏日度假感

隨著夏日氣息越來越濃厚，美國時尚品牌Michael Kors特選一系列有著經典緹花、亮彩配色和清新草編的服飾與配件，營造當季的度假氛圍。而MARNI則和潮流單位No Vacancy Inn合作，呈現充滿海灘氛圍的男女成衣、配飾及鞋履限定系列，全台僅有Club Designer販售。

在這一季，Michael Kors以玫瑰色系為主軸，讓多款經典包包，當推出新配色，自成一個迷你系列。像是人手一個的Parker相機包及Ruby手提包皆以以柔軟白色皮革製成，搭配玫瑰金屬；Greenwich翻蓋包以胭脂粉、奶白色塊交錯老花圖騰、Hamilton手提包以溫潤嫩粉色綴以復古鎖頭，都讓人一眼愛上。不僅如此，以緹花方式將花紋搭織，用不同顏色的經紗和緯紗交織而成Empire緹花系列包款、鞋履，無論是金屬徽標或是鍊條印花都展現出十足個性。於夏日時節不可或缺的搶眼亮彩，則有削肩開衩、後腰鏤空等剪裁設計服飾和螢光色小包，使人輕鬆搭配出寫意的度假感。

Club Designer獨賣MARNI和潮流單位No Vacancy Inn聯名系列服飾與配件。圖／Club Designer提供

MARNI在品牌創意總監Francesco Risso的操刀下，近年以繽紛色彩同時不失雅緻感印花設計，受到消費者喜愛。此次與潮流單位No Vacancy Inn合作，則是運用了MARNI經典款服飾、配件，以拼貼方式加入鳥類、彩虹、花卉、星星等意象，或是帶有自然氣息的迷幻藝術圖案等。不可錯過的針織系列單品則選用彩虹紋理來呈現濃厚70年代復古風情，這系列也還重新演繹MARNI經典的手提袋，包含拉菲草編織款Venice迷你水桶包和Marcel托特包，搭配撞色皮革滾邊，融合海洋元素，展現夏日活力，全台限定Club Designer獨賣。

Michael Kors萊姆綠斑馬紋短洋裝，12,500元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Empire緹花系列米色緹花大型托特包，21,800元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Hamilton小型玫瑰粉兩用提包，18,700元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Mila萊姆綠皮革肩背包，19,100元。圖／Michael Kors提供