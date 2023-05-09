搶攻線上居家市場！松果購物推「AI空間魔術師」　5月底前體驗抽10萬豪禮

不論是新成家或是想改變現有家中裝潢，研究設計風格、挑選家具都必須費心費力，松果購物推出「AI空間魔術師」，運用AI室內設計3D圖工具結合圖像商品推薦機制，為消費者打造風格智能的居家網購體驗，即日起至5月31日祭首波嘗鮮體驗抽獎活動，將送出總價值超過10萬元豪禮，包含軟裝師到府改造、萬元購物金、LINE POINTS最高500點等大獎。

松果購物運用AI推進解決居家線上購物的兩大推薦痛點，包含「商品風格規格缺乏標準化」及「情境化體驗購物需求」，目前已將30萬居家商品進行大型語言模型（large language model，LLM）的處理，透過商品描述進行拆解，讓每個詞語產生標籤化，進而讓商品可更準確地表達商品的特點、功能、規格、風格等，並推進運用到搜尋、推薦、策展等個人化購物情境需求。

全新推出的「AI空間魔術師」，運用AI室內設計3D圖工具，消費者只需上傳自己的居家照片，即可選擇客廳、臥室等裝潢空間，並可依據喜好選擇北歐風、現代風、工業風、無印風等4種不同裝潢風格主題，即可在60秒內生成一張依據實景圖進行3D渲染而成的風格化裝修圖片；松果購物更進一步整合電商商業應用，將30萬居家商品運用物件偵測技術做到商品標籤推薦機制，期待在科技與商品整合下有效提供消費者更精準的情境視覺化購物體驗，放大消費者對於居家空間的想像可能。