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星巴克「第二杯半價」又來了 只有一天、不限時段

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於5月11日當天推出「咖啡迷一起出動．第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布於5月11日當天推出「咖啡迷一起出動．第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

在母親節檔期之前，星巴克宣布於5月11日當天推出「咖啡迷一起出動．第二杯半價」優惠活動，活動當天不限時段，購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠。

這次優惠活動的特色是不限時段，只要營業時間之內，都可以享受優惠。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價、2杯支付半價），並限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；也就是說，許多網友喜愛的星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵等品項，也可以享受「第二杯半價」優惠。

不過，此活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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