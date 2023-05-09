貳樓首度插旗淡水 內用打卡抽1萬元餐券、買一送一券

早午餐名店貳樓首度插旗淡水，以「Second Floor Hotel貳樓大飯店」為概念，將門市打造成異國風度假飯店。即日起至5月21日到貳樓淡水店用餐，並拍照上傳社群，IG標記「@secondfloorcafe」或FB標記「@Second Floor café貳樓」，並打卡「Second Floor Cafe 貳樓（淡水站前店）」，即可參加「情迷貳樓大轉盤」活動乙次，獎項包括1萬元餐券、8,000元餐券、麵飯類買一送一優惠券、兩人同行五折優惠券、800元餐券、85折優惠券、9折優惠券等，中獎率100%、人人有獎。

貳樓淡水店以旅遊概念貫穿店內特色，從北非風格設計、地中海風味餐點，到獨特的飯店氛圍，襯托出「北非地中海旅行」概念。在餐點方面也以地中海健康飲食概念為訴求，獨家推出「早安女神碗 ft. 牛油鱷梨法棍」及「Ciao Ciao ! 鷹嘴豆泥魚扒早餐」作為淡水店的限定款餐點，延續美式早午餐風格，融合全新地中海飲食文化，將大量蔬果、豆類及海鮮作為主軸，享用美食的同時也保持健康活力。

「早安女神碗ft.牛油鱷梨法棍」以法式長棍作為點綴，搭配特色希臘式優格碗、半熟溏心蛋及主廚特製辣醬，清爽解膩的優格碗遇上創新醬料，配著麵包沾著吃意外更開胃，融合高營養密度的酥脆鷹嘴豆、香濃酪梨、藜麥小米，與經典火腿及香料小黃瓜，口感層層堆疊，每一口都能吃到清新爽口的味蕾體驗，輕鬆享受色彩繽紛與健康低負擔美食。

「Ciao Ciao ! 鷹嘴豆泥魚扒早餐」以地中海經典的白肉料理為主，淋上醇厚誘人的塔可奶油醬，搭配道地歐式麵包，每一口都充滿著濃郁香氣，與肯瓊風味鷹嘴豆的豐富口感相互融合。獨門翹翹薯和新鮮季節蔬菜也為這道早餐增添了更多風味，帶來前所未有的味覺享受。

此外，配合淡水復古情懷，充滿童趣氛圍的淡水老街，貳樓淡水店獨家推出限量「貳樓彈珠汽水」。只要在開幕期間攜帶小朋友至店內用餐，滿低消即贈送彈珠汽水乙瓶，數量有限，只送不賣。

◎貳樓淡水店

．地址：新北市淡水區中山路八號六樓（大都會廣場）

．營業時間：週一至週日 11:00～22:00

．Inline訂位連結：https://reurl.cc/LNr9Ox