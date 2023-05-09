西門美食「雪王冰淇淋」快閃SOGO「月老冰淇淋」掀話題
有76年歷史、台北西門著名的老牌冰淇淋「雪王冰淇淋」，首度前進百貨，將於5/15起至5/31於SOGO忠孝館B1樓層快閃，一次帶來店內熱銷口味與SOGO快閃限定「月老口味冰淇淋」、「李鹹冰淇淋」，究竟月老是什麼滋味，屆時不妨到SOGO呷甜甜。
「雪王冰淇淋」快閃SOGO忠孝館期間，除了帶來人氣經典口味「大紅豆冰淇淋」、「百香果冰淇淋」、「花生冰淇淋」之外，還有讓人感到好奇的特殊口味，像是「肉鬆」、「九層塔」等，讓味蕾感受不一樣的冰淇淋滋味。同時也研發多種台灣特色食材，如茉莉香片花茶、大甲芋頭等。
當中引人注目的是，快閃必嘗限定口味「月老口味冰淇淋」，這款月老限定以霞海城隍廟拜月老為靈感發想，將拜月老需要用的「紅棗」、「枸杞」、「桂圓」、「紅糖」四樣供品入食材，做出這款話題十足的「月老冰淇淋」。另一款限定口味「李鹹冰淇淋」，則是使用糖葫蘆番茄中夾著的黑色小蜜餞，製成酸甜可口的蜜餞風味，喜歡嚐鮮的消費者，自然是兩款限定口味必吃。
冰淇淋售價：單球售價149元、特價135元；雙球售價298元、特價249元；三球原價447元、特價360元。
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