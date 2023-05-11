韓國歐爸開的店！寵愛媽媽無極限 5月13、14日當天滿低消 每位媽媽都能獲得$200抵用卷

擁有全台第一間引進蜂巢瑪格麗名號的「輪流請客」，在內湖、新店各有一間，為響應母親節慶祝熱潮，特別舉辦限時2天的送紅包的活動。只要在5/13、14到店用餐，並滿$350元低消，每位媽媽都可獲得一份價值$200元的抵用卷，全家奶奶、媽媽、外婆、表姊、堂妹...等只要身份已成為媽媽，一人就是送一份~！讓她們下次用餐時享有更多的優惠和福利。

送禮難每年都千篇一律，煩惱不知該送什麼來表達心意嗎？那就在這一個特別的日子，讓一家人團圓好好坐下來享用一桌美味，讓媽媽感受到陪伴與溫暖，用最直接的陪伴慰勞媽媽。

圖/有你共創 提供

現在就輪到你對媽媽請客，道地韓式料理「輪流請客」可以品嚐到韓國廚師刁鑽後的韓式口味，傳統泡菜鍋、魚卵石鍋拌飯、豬腳拼盤、小菜無限續吃到飽，每一道菜品都由本餐廳專業廚師嚴格調配，用心烹製，保證味道鮮美、口感豐富。且提供優美、舒適的用餐環境，氛圍感、儀式感滿滿，讓您和家人一同度過美好時光。

不僅有美味佳餚，餐廳還為媽媽們準備特別的小紅包$200元的抵用卷，讓你們於下次用餐時，無任何使用限制，回饋大家更多的優惠與用餐體驗。

圖/有你共創 提供

本次活動僅限5/13、14這兩日，儘快預約並帶上家人一起來品嚐美味的韓式料理，一起為媽媽們送上最真摯的祝福和感謝吧！