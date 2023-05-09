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Uber Eats母親節專區最低5折起 蘭蔻小黑瓶也點得到

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats優市於母親節首次新增如LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露等保養聖品，並遴選最熱銷的花、禮盒二大品項，讓消費者透過Uber Eats隨點即送。圖／Uber Eats提供
Uber Eats優市於母親節首次新增如LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露等保養聖品，並遴選最熱銷的花、禮盒二大品項，讓消費者透過Uber Eats隨點即送。圖／Uber Eats提供

母親節送禮抱佛腳，外送平台為消費者準備更多元、即時的選擇。今年Uber Eats攜手近60家知名商家合作夥伴，包含各大連鎖通路、日韓品牌、傳統市場於Uber Eats平台推出母親節專區，即日起至5月16日，只要在平台上指定活動商家選購專區內商品，單筆訂單消費滿799元輸入優惠序號「媽的多重享受」，可享兩筆訂單各9折優惠（單筆訂單最高折抵250元），還可參加抽獎，有機會贏得面額2萬元的遠東百貨商品禮券、價值破萬元的按摩背墊、按摩券等眾多好禮，加倍放大母親節幸福感。

包括DON DON DONKI、Innisfree、亞尼克、聖德科斯、棉花田、新光好好集、燦坤、家樂福、全聯福利中心、屈臣氏、city’super、Mia C’bon、Uber Eats優市、全台傳統市場等近60家知名商家合作夥伴即日起於Uber Eats App上推出「母親節專區」，並獻上「抽獎活動」回饋消費者。提供期間限定的母親節專區提供保健與美妝護膚選物、甜點蛋糕、進口水果與新鮮、高檔食材等豐富多樣商品，最低優惠5折起。

Uber Eats優市母親節也首次新增如LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露等網路討論度高的保養聖品，另外，每年母親節最熱銷的花、禮盒當然也點得到，古典粉與艷紅的康乃馨鮮花、康乃馨擴香花束，以及白蘭氏冰糖燕窩禮盒、滴滴鮮滴雞精禮盒等多樣選項，都能透過Uber Eats隨點即送。

母親節 Uber 按摩

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