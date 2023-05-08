穿「這2種顏色」免費吃辣炒年糕！1元吃「明洞炸醬麵」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了單點菜色，店內也提供四人分享餐，每套2,350元。圖／養心餐飲提供
除了單點菜色，店內也提供四人分享餐，每套2,350元。圖／養心餐飲提供

養心餐飲旗下全新餐廳「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，將於5月10日正式開幕，店內以蔬食結合韓國風味的烹調手法，帶來全新的韓式蔬食料理，包括有黑蒜雪濃嫩豆腐鍋、馬鈴薯排骨嫩豆腐鍋等菜色。為慶祝新店開幕，還有「明洞炸醬麵1元」、「穿粉紅色、深藍色送厚起司辣炒年糕」等不同優惠。

考量近年來蔬食者人數日漸增加，但卻少吃到完整的韓式料理，因此鄰近台北捷運松江南京站的「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」，以韓國在地餐點的特色與飲食文化為基礎，結合蔬食概念，在韓式菜單的基礎中，加入多道蔬食者也能享用的韓式料理，增添餐點的變化性。店內空間也以傳統韓屋風格設計，增添用餐氛圍。

主力推薦的「黑蒜雪濃嫩豆腐鍋」，以黑蒜配方搭配豆漿、植物奶調製湯頭，藉此呈現濃稠雪白的湯底質地，溫潤中帶有黑蒜的微微辛辣，每份450元。另外還有馬鈴薯排骨嫩豆腐鍋、安東大醬嫩豆腐鍋、辣KIMCHI起司部隊鍋、YACHE番茄肉醬嫩豆腐鍋等選擇。

除此之外，店內也提供多道韓式經典料理。「春川香辣炒G」以韓式辣醬為主要調味，搭配起司、魚板、年糕、高麗菜等食材，香辣中帶有濃厚奶香，每份258元；「半半炸G」則使用花椰菜與兩種獨門配方，混合雙口味醬汁，創造出多層次滋味，每份288元。其他還有厚起司辣炒年糕、BB生菜烤肉捲、脆薯煎餅等料理。

為慶祝開幕，야채 YACHE 野菜韓式蔬食推出慶祝方案。5月10日至5月12日期間，凡內用點湯鍋主義加1元，即可享有「明洞炸醬麵」1份，原價300元，限1桌1份。5月13日至5月16日期間，2人一起穿著「粉紅、深藍」，內用即招待「厚起司辣炒年糕」1份，原價258元，限1桌1份。

야채 YACHE 野菜韓式蔬食即將於5月10日正式開幕。圖／養心餐飲提供
야채 YACHE 野菜韓式蔬食即將於5月10日正式開幕。圖／養心餐飲提供
야채 YACHE 野菜韓式蔬食提供YACHE番茄肉醬嫩豆腐鍋、雪濃嫩豆腐鍋、辣KIMCHI起司部隊鍋等餐點。圖／養心餐飲提供
야채 YACHE 野菜韓式蔬食提供YACHE番茄肉醬嫩豆腐鍋、雪濃嫩豆腐鍋、辣KIMCHI起司部隊鍋等餐點。圖／養心餐飲提供

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