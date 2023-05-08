家樂福超市新店北新店5月底結束營業 這關鍵理由讓網友表示不意外

又是房東漲租逼走店家？！臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」稍早有網友貼出家樂福超市新店北新店月底要結束營業的消息，在捷運大坪林站附近的這家店雖然不是平常很受矚目的店舖，但因為已經陪伴在地人多年，從小買到大，從頂好到變身家樂福超市，消息一出還是在社團掀起一波感傷潮。

網友表示今日前往消費時發現門口貼出公告，「感謝您一直以來對於家樂福超市新店北新店的支持與愛護，因租約到期，本店將營業至112年5月31日。我們重視每位顧客的權益，後續將由家樂福新店民族店及家樂福線上購物持續提供優質服務並保障顧客權益。」感嘆這家比自己年紀還大的店舖挺過疫情，竟然現在宣布要熄燈，真是不敢相信。

其中不少網友表示，因為這家店位於地下室，買比較多東西或是對行動不方便的消費者來說稍嫌不便，而且先前店舖內已經有部分空間分租給文具店，現在宣布熄燈也不意外。社團中也有好奇的網友指出，「聽服務人員說租金要漲一倍，所以撤了」、「疫情過去了，各大房東大多積極的把房租一次漲齊」；更有網友期待「下一家會是全聯嗎？」