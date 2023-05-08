The North Face「黑標」打破規則 夏日機能穿搭涼爽不失潮流感

被消費者俗稱「黑標」的The North Face Urban Exploration支線，以全新REDISCOVER「自然探覓」系列，摸索城市與戶外界限，並利用大地色系與黑色，混搭出屬於夏日的機能涼爽造型，卻又不失潮流感，難怪每一次推出都能獲得高度關注。

The North Face Urban Exploration新系列，打破色塊搭配規則，主軸為大地色系與黑色組合。男裝就有採用寬鬆版型搭載DWR防潑水科技的卡其襯衫，裝飾隱藏式多功能口袋，可以疊搭連帽防風戰術背心豐富層次感。女裝則貼合剪裁及喇叭廓形賦予下半身更多空間的圓裙，既能修飾身形，也能搭配短款機能背心，凸顯女性魅力。此外，品牌迎接酷暑到來，以輕量衣料與俐落剪裁，提供防風防潑水紫色短袖套裝；借助DWR科技與彈力布料拼接工藝，讓女裝外套更加輕量且顏色鮮明。除了衣著之外，The North Face Urban Exploration還打造戶外輕便緩震拖鞋，有著醒目撞色與防滑設計，成為夏日穿搭首選。

Skechers準備了多款涼拖鞋，還分別搭載ULTRA GO™ 及HYPER BURST™中底科技，將輕量化及踩踏時反饋化為助力，帶來好走輕便腳感。圖／Skechers提供

提到夏季必備的涼拖鞋，Skechers也準備了多款設計，還分別搭載ULTRA GO™ 及HYPER BURST™中底科技，將輕量化及踩踏時反饋化為助力，帶來好走輕便腳感。除了中底之外Skechers還研發了，足科醫生認證的ARCH FIT®動態型足弓適應鞋墊，是分散足部壓力的秘密武器，同時提供穩定支撐平衡性，並搭配EVA材質打造輕量柔軟且具有一定的彈性腳感，減輕消費者的負擔。

The North Face Urban Exploration迎接酷暑到來，還以輕量衣料與俐落剪裁，提供防風防潑水紫色短袖套裝；借助DWR科技與彈力布料拼接工藝，讓女裝外套更加輕量且顏色鮮明。

The North Face Urban Exploration涼鞋，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration拖鞋，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration Oversized襯衫，5,380元。圖／The North Face提供