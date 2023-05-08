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The North Face「黑標」打破規則 夏日機能穿搭涼爽不失潮流感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face Urban Exploration支線，以全新REDISCOVER「自然探覓」系列，摸索城市與戶外界限，並利用大地色系與黑色，混搭出屬於夏日的機能涼爽造型。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration支線，以全新REDISCOVER「自然探覓」系列，摸索城市與戶外界限，並利用大地色系與黑色，混搭出屬於夏日的機能涼爽造型。圖／The North Face提供

被消費者俗稱「黑標」的The North Face Urban Exploration支線，以全新REDISCOVER「自然探覓」系列，摸索城市與戶外界限，並利用大地色系與黑色，混搭出屬於夏日的機能涼爽造型，卻又不失潮流感，難怪每一次推出都能獲得高度關注。

The North Face Urban Exploration新系列，打破色塊搭配規則，主軸為大地色系與黑色組合。男裝就有採用寬鬆版型搭載DWR防潑水科技的卡其襯衫，裝飾隱藏式多功能口袋，可以疊搭連帽防風戰術背心豐富層次感。女裝則貼合剪裁及喇叭廓形賦予下半身更多空間的圓裙，既能修飾身形，也能搭配短款機能背心，凸顯女性魅力。此外，品牌迎接酷暑到來，以輕量衣料與俐落剪裁，提供防風防潑水紫色短袖套裝；借助DWR科技與彈力布料拼接工藝，讓女裝外套更加輕量且顏色鮮明。除了衣著之外，The North Face Urban Exploration還打造戶外輕便緩震拖鞋，有著醒目撞色與防滑設計，成為夏日穿搭首選。

Skechers準備了多款涼拖鞋，還分別搭載ULTRA GO™ 及HYPER BURST™中底科技，將輕量化及踩踏時反饋化為助力，帶來好走輕便腳感。圖／Skechers提供
Skechers準備了多款涼拖鞋，還分別搭載ULTRA GO™ 及HYPER BURST™中底科技，將輕量化及踩踏時反饋化為助力，帶來好走輕便腳感。圖／Skechers提供

提到夏季必備的涼拖鞋，Skechers也準備了多款設計，還分別搭載ULTRA GO™ 及HYPER BURST™中底科技，將輕量化及踩踏時反饋化為助力，帶來好走輕便腳感。除了中底之外Skechers還研發了，足科醫生認證的ARCH FIT®動態型足弓適應鞋墊，是分散足部壓力的秘密武器，同時提供穩定支撐平衡性，並搭配EVA材質打造輕量柔軟且具有一定的彈性腳感，減輕消費者的負擔。

The North Face Urban Exploration迎接酷暑到來，還以輕量衣料與俐落剪裁，提供防風防潑水紫色短袖套裝；借助DWR科技與彈力布料拼接工藝，讓女裝外套更加輕量且顏色鮮明。
The North Face Urban Exploration迎接酷暑到來，還以輕量衣料與俐落剪裁，提供防風防潑水紫色短袖套裝；借助DWR科技與彈力布料拼接工藝，讓女裝外套更加輕量且顏色鮮明。

The North Face Urban Exploration涼鞋，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration涼鞋，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration拖鞋，2,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration拖鞋，2,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration Oversized襯衫，5,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration Oversized襯衫，5,380元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration圓裙，7,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration圓裙，7,380元。圖／The North Face提供

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