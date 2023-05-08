顧面子也顧了荷包PORTER INTERNATIONAL、Kipling教你送包包到「她」心坎裡

隨著母親節腳步近，你如果還沒挑到合適的禮物，送包包是最不易出錯的選擇。PORTER INTERNATIONA就延續小包流行趨勢，推出三系列不同類型包款，讓媽媽們展現自信的風範以及溫柔力量。而Kipling則是找來準媽媽Selina詮釋多種包款，凸顯陪伴時光。

PORTER INTERNATIONAL HALO溫文雍容手提包，3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL有著全新推出的GEM璀璨石光水桶包，設計上採用低調且具有光澤感的有光斜紋布，以底部抓皺設計呼應寶石的稜角造型，融合招牌鏤空人頭Logo，讓媽媽們在日常中，也能展現高雅魅力。而收納實用性以及質感的人，不會錯過PAWN精緻皺縮手提包，在前後左右各配置一個便利口袋，並於內置夾層以魔鬼氈、拉鍊，打造全方位的高實用度包款。另外， PORTER INTERNATIONAL還準備了HALO溫文雍容手提包，以全新打造「圓弧形提把」為特點，搭配磁吸開闔與大容量，讓使用上更加便利。

Selina任家萱擔任Kipling品牌年度代言人，分享母親節禮物選禮指南，首推奶茶色系溫柔粉菱格紋系列包款、棉花糖感的淺蔥藍系列包款，以及Mix&Match系列包款，都能任意搭出閨密感的母女造型。Selina覺得Kipling包包質地輕盈又耐用，讓自己能更輕鬆地攜帶外出。像是Mix&Match手提肩背兩用包，大圓Logo設計有別於一般品牌包款，可肩背也可手提，不管是上班族收納筆電及文件，或是學生放平板及課本都十分方便。

Selina詮釋Kipling溫柔粉菱格紋系列單肩隨身斜背包，2,580元。圖／Kipling提供

PORTER INTERNATIONAL GEM璀璨石光水桶包，2,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供