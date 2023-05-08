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小米母親節5G手機直降破萬元 Dyson吹風機超美限定色8.8折再送3千元好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi 12活動期間超狂直降10,000元，領券再折500元，購機再贈Xiaomi行動電源10000 22.5W。Xiaomi 12 Pro則直降9,000元，領券再折500元，購機再贈Xiaomi小米直立風冷無線充電座50W。圖／小米台灣提供
Xiaomi 12活動期間超狂直降10,000元，領券再折500元，購機再贈Xiaomi行動電源10000 22.5W。Xiaomi 12 Pro則直降9,000元，領券再折500元，購機再贈Xiaomi小米直立風冷無線充電座50W。圖／小米台灣提供

母親節禮物買了沒？眾多超級實用的3C、家電，趕快下單準沒錯！小米自5月10日至5月16日止舉辦「小米母親節」，推出Xiaomi 12最高直降破萬元，並嚴選寵媽十大好禮，包含適合時尚媽咪的輕薄旗艦Xiaomi 13 Lite、大電量超好拍Redmi Note 12系列、智慧清掃家電、夏季必備的智慧直流變頻電風扇，還有守護健康的智慧穿戴新品Xiaomi Watch S1 Pro與夏日露營、登山好夥伴Xiaomi多功能手電筒，快抓緊時間下單。

其中矚目新品旗艦款Xiaomi Watch S1 Pro，結合經典傳統手錶工藝與現代智慧穿戴技術，大螢幕、高亮度、擁有獨立的雙頻GPS與5ATM防水等級，支援超過100多項運動模式，專業運動訓練需求也能滿足，還有運動數據和健康追蹤功能，包含卡路里消耗、運動強度、睡眠紀錄、心率偵測與SpO2血氧偵測，電池續航時間長達14天，充電10分鐘即可提供2天以上的正常使用時間，建議售價7,895元起，5月10日開賣。

針對注重髮型的媽媽，最新Dyson Supersonic HD15搭載全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，推出超人氣普魯士藍、銀銅色、桃紅色、黑鋼色，及母親節期間限定色長春花藍共5款，購買即享有官網獨家30天免費體驗，母親節期間，長春花藍配玫瑰金限定版更推出優惠8.8折，原價16,600元，優惠價14,600元，還加贈價值3,000元的氣墊梳好禮。Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05長春花藍，官網下殺6.9折，現折5,700元，優惠價只要12,900元。即日起至5月14日期間，Dyson於新光三越信義A11南大門前舉辦Dyson Supersonic美髮科技體驗屋活動，除了可親身體驗全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，還有機會抽中最新一代Dyson Supersonic吹風機HD15。

即日起至5月14日，除了Dyson頂規吹風機，品牌旗下旗艦吸塵器及空氣清淨機系列均有專屬優惠折扣，全館最低5.9折起。每日9點官網「先搶券再購物」，消費滿1.5萬現折1,500元，滿2萬現折2,000元，全館買主機還可以限時優惠價11,999元加購Dyson Purifier Cool Autoreact二合一涼風空氣清淨機TP7A，以及9,888元加價購Dyson Hot+Cool涼暖風扇AM09，指定品滿萬送千折價券，滿4萬送Dyson Omni-glide+多向吸塵器1台。從LINE購物下單再享8%、使用中信LINE Pay卡4%回饋。

Xiaomi 13 Lite有「亮顏神機」的稱號，以配備雙自拍鏡頭與雙自拍柔光燈，能拍攝出擁有自然景深效果的勻光自拍，即使在燈光昏暗的場景下，也可自然補光，夜拍更動人。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13 Lite有「亮顏神機」的稱號，以配備雙自拍鏡頭與雙自拍柔光燈，能拍攝出擁有自然景深效果的勻光自拍，即使在燈光昏暗的場景下，也可自然補光，夜拍更動人。圖／小米台灣提供
全新Dyson Supersonic吹風機HD15在台上市，母親節期間長春花藍配玫瑰金限定版，推出官網優惠8.8折，現折2,000元，還加贈價值3,000元的氣墊梳好禮。圖／Dyson提供
全新Dyson Supersonic吹風機HD15在台上市，母親節期間長春花藍配玫瑰金限定版，推出官網優惠8.8折，現折2,000元，還加贈價值3,000元的氣墊梳好禮。圖／Dyson提供
Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro活動期間直降300元，寵媽價只要2,695元，領券再折100元；Xiaomi智慧直流變頻電風扇2則是直降100元。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro活動期間直降300元，寵媽價只要2,695元，領券再折100元；Xiaomi智慧直流變頻電風扇2則是直降100元。圖／小米台灣提供
Redmi Pad配備10.61吋2K 90Hz高畫質螢幕，提供極致的順暢度及清晰度，再搭配Dolby Atmos豐富環繞音感，不論是追劇或玩遊戲都能提供極致感受。活動期間直降千元。圖／小米台灣提供
Redmi Pad配備10.61吋2K 90Hz高畫質螢幕，提供極致的順暢度及清晰度，再搭配Dolby Atmos豐富環繞音感，不論是追劇或玩遊戲都能提供極致感受。活動期間直降千元。圖／小米台灣提供
自5月10日起至31日止，購買任一款智慧型手機、平板或智慧穿戴裝置，即可以7,595元加購Xiaomi Watch S1 Pro黑色款，或以7,995元購買Xiaomi Watch S1 Pro銀色款。圖／小米台灣提供
自5月10日起至31日止，購買任一款智慧型手機、平板或智慧穿戴裝置，即可以7,595元加購Xiaomi Watch S1 Pro黑色款，或以7,995元購買Xiaomi Watch S1 Pro銀色款。圖／小米台灣提供

運動 母親節 空氣清淨機

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