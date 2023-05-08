小米母親節5G手機直降破萬元 Dyson吹風機超美限定色8.8折再送3千元好禮

母親節禮物買了沒？眾多超級實用的3C、家電，趕快下單準沒錯！小米自5月10日至5月16日止舉辦「小米母親節」，推出Xiaomi 12最高直降破萬元，並嚴選寵媽十大好禮，包含適合時尚媽咪的輕薄旗艦Xiaomi 13 Lite、大電量超好拍Redmi Note 12系列、智慧清掃家電、夏季必備的智慧直流變頻電風扇，還有守護健康的智慧穿戴新品Xiaomi Watch S1 Pro與夏日露營、登山好夥伴Xiaomi多功能手電筒，快抓緊時間下單。

其中矚目新品旗艦款Xiaomi Watch S1 Pro，結合經典傳統手錶工藝與現代智慧穿戴技術，大螢幕、高亮度、擁有獨立的雙頻GPS與5ATM防水等級，支援超過100多項運動模式，專業運動訓練需求也能滿足，還有運動數據和健康追蹤功能，包含卡路里消耗、運動強度、睡眠紀錄、心率偵測與SpO2血氧偵測，電池續航時間長達14天，充電10分鐘即可提供2天以上的正常使用時間，建議售價7,895元起，5月10日開賣。

針對注重髮型的媽媽，最新Dyson Supersonic HD15搭載全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，推出超人氣普魯士藍、銀銅色、桃紅色、黑鋼色，及母親節期間限定色長春花藍共5款，購買即享有官網獨家30天免費體驗，母親節期間，長春花藍配玫瑰金限定版更推出優惠8.8折，原價16,600元，優惠價14,600元，還加贈價值3,000元的氣墊梳好禮。Dyson Airwrap多功能造型器長型髮捲版HS05長春花藍，官網下殺6.9折，現折5,700元，優惠價只要12,900元。即日起至5月14日期間，Dyson於新光三越信義A11南大門前舉辦Dyson Supersonic美髮科技體驗屋活動，除了可親身體驗全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，還有機會抽中最新一代Dyson Supersonic吹風機HD15。