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提供最到位的服務 有你共創攜手品牌前進日本

聯合新聞網／ 有你共創
以「最專業全面的日本市場合作夥伴」為使命， 提供台灣品牌全方位落地日本策略。圖／有你共創提供
以「最專業全面的日本市場合作夥伴」為使命， 提供台灣品牌全方位落地日本策略。圖／有你共創提供

前進海外市場，是許多品牌的目標規劃，但經常無法跨出第一步，主要的原因是對海外市場的陌生，以及無法掌握海外消費型態，經常處在觀望、猶豫階段，久而久之，就錯過了最佳時機，也錯失商機。

深根台灣募資市場數年的有你共創，看見了台灣品牌的需求，特別成立國際事業部，深度研究日本的消費市場，並在前期對接日本當地募資平台、行銷顧問團隊等，近期也即將落地，在日本成立子公司，為了就是希望帶領台灣品牌，無礙的前進日本市場，從風險相對低的募資模式著手，一路陪伴品牌長期在日本落地運營。

群眾募資雖然已經是世界性的消費新型態，但每一個地區的運作都有很大的差異，以日本為例，最重視誠信原則的社會文化，必須遵守計畫上線後不得變更的大原則，在上線前的作業時間、作業模式都必須更加嚴謹。另外媒體、社群的流行也與台灣大不相同，在前期接觸消費者的管道，也需要透過他們日常習慣的社群媒介，另外，宣傳素材的呈現上，日本更信任文案的表現，這些眉眉角角細節，都攸關一項商品前進不同區域市場的成功與否。

有你共創國際事業部總監洪志杰表示，在前進日本市場的工作裡面，我們擁有長足的經驗跟能力，更會與品牌共同研究與討論，協助及運行包含了目標市場的判斷、跨境物流的解決方式、國際金流的匯兌作業、當地語言及溝通的需求、透過進入目標市場方式驗證商品力及其接受度等，以此獲得寶貴的成長。且，前進日本市場，募資只是開始，延續才是重點，有你共創更在意的是募資完畢後，能夠帶給品牌的長尾效益。以最接地氣的服務，陪伴品牌在不同區域市場長長久久的發展運營。

日本 品牌 社群

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