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這幾款聯名粽子有夠狂！家樂福攜手「傳說對決」提前決戰端午檔期

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影

母親節還沒過，家樂福搶先推出端午粽，特別與「Garena傳說對決」合作，除了在店內舉辦電競賽事、打造期間限定快閃店，更推出一系列超狂聯名商品，包括粽子、包子、咖啡，還有多款人氣周邊，吸引年輕族群目光。

首波聯名活動以端午節為主題，結合克里希、圖倫、克萊斯、蘭鐸、諾可西與筱清等傳說對決遊戲人氣角色，繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品與玩家一起歡慶端午。其中聯名五路粽精選出立家五福湖州綜合粽、北部的石門農會北部粽、中部的熱浪島叻沙蜜叉燒粽、南部的品香古早味粽、東不的宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽、以及外島狀元油飯XO干貝粽共6家品牌出品，還有松包子的超大燒肉包，結合傳說對決遊戲人氣角色，融合端午佳節龍舟與竹葉元素，每款都極具收藏價值。

家樂福inLove Café於活動期間共推出3款傳說對決聯名設計咖啡杯，角色包含城市賽專用的刀鋒寶貝布萊特、端午專用的亞連特爾安娜絲、還有夏日風格的芽芽堇，都是期間限定，每款皆限量發售。家樂福更宣布在傳說對決城市賽中首度亮相開賣年輕消費族群最愛的「珍珠奶茶」，共有5種口味，包含經典珍珠奶茶口味、草莓珍珠奶茶、黑糖珍珠奶茶、水蜜桃珍珠奶茶、芒果珍珠奶茶，每杯65元。5月14日城市賽台北三創、5月21日台中新時代大魯閣當日至攤位買珍珠奶茶，再送家樂福x傳說對決限量聯名多功能置物架。

除了多款聯名商品，保冷袋、多功能置物架、硅藻土吸水杯墊和飲料提袋等限量周邊贈品也將陸續登場，即日起至6月22日購買指定端午節商品單筆滿988元就可獲得聯名保冷袋，購買立家福州五福綜合粽就可獲得多功能置物架。硅藻土吸水杯墊、飲料提袋預計5月中登場。端午節前於北中南共4間門市還有舉辦粉絲快閃活動，打造遊戲角色拍照牆、遊戲地圖地貼，粉絲們別錯過拍照打卡機會。

家樂福inLove Café共推出3款傳說對決聯名設計咖啡杯，刀鋒寶貝布萊特、亞連特爾安娜絲、還有芽芽堇期間限定陸續登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福inLove Café共推出3款傳說對決聯名設計咖啡杯，刀鋒寶貝布萊特、亞連特爾安娜絲、還有芽芽堇期間限定陸續登場。記者黃筱晴／攝影
家樂福於傳說對決城市賽開賣「珍珠奶茶」，每杯65元，現場買再送家樂福x傳說對決限量聯名多功能置物架。圖／家樂福提供
家樂福於傳說對決城市賽開賣「珍珠奶茶」，每杯65元，現場買再送家樂福x傳說對決限量聯名多功能置物架。圖／家樂福提供
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，推出包括粽子、包子、咖啡一系列超狂聯名商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，推出包括粽子、包子、咖啡一系列超狂聯名商品。記者黃筱晴／攝影
聯名保冷袋、多功能置物架、硅藻土吸水杯墊和飲料提袋等限量周邊贈品也將陸續登場。記者黃筱晴／攝影
聯名保冷袋、多功能置物架、硅藻土吸水杯墊和飲料提袋等限量周邊贈品也將陸續登場。記者黃筱晴／攝影
端午節前家樂福於北中南共4間門市舉辦粉絲快閃活動，打造遊戲角色拍照牆、遊戲地圖地貼，粉絲們別錯過拍照打卡機會。記者黃筱晴／攝影
端午節前家樂福於北中南共4間門市舉辦粉絲快閃活動，打造遊戲角色拍照牆、遊戲地圖地貼，粉絲們別錯過拍照打卡機會。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福與Garena傳說對決合作，以傳說對決遊戲人氣角色繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品。記者黃筱晴／攝影

珍珠奶茶 家樂福 端午節

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