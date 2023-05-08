這幾款聯名粽子有夠狂！家樂福攜手「傳說對決」提前決戰端午檔期

母親節還沒過，家樂福搶先推出端午粽，特別與「Garena傳說對決」合作，除了在店內舉辦電競賽事、打造期間限定快閃店，更推出一系列超狂聯名商品，包括粽子、包子、咖啡，還有多款人氣周邊，吸引年輕族群目光。

首波聯名活動以端午節為主題，結合克里希、圖倫、克萊斯、蘭鐸、諾可西與筱清等傳說對決遊戲人氣角色，繪製獨家設計包裝，推出「傳說中的粽子」、「傳說中的包子」與「in Love Café」等聯名限量商品與玩家一起歡慶端午。其中聯名五路粽精選出立家五福湖州綜合粽、北部的石門農會北部粽、中部的熱浪島叻沙蜜叉燒粽、南部的品香古早味粽、東不的宜蘭阿娘給的蒜味肉羹粽、以及外島狀元油飯XO干貝粽共6家品牌出品，還有松包子的超大燒肉包，結合傳說對決遊戲人氣角色，融合端午佳節龍舟與竹葉元素，每款都極具收藏價值。

家樂福inLove Café於活動期間共推出3款傳說對決聯名設計咖啡杯，角色包含城市賽專用的刀鋒寶貝布萊特、端午專用的亞連特爾安娜絲、還有夏日風格的芽芽堇，都是期間限定，每款皆限量發售。家樂福更宣布在傳說對決城市賽中首度亮相開賣年輕消費族群最愛的「珍珠奶茶」，共有5種口味，包含經典珍珠奶茶口味、草莓珍珠奶茶、黑糖珍珠奶茶、水蜜桃珍珠奶茶、芒果珍珠奶茶，每杯65元。5月14日城市賽台北三創、5月21日台中新時代大魯閣當日至攤位買珍珠奶茶，再送家樂福x傳說對決限量聯名多功能置物架。