疫後復甦商機大爆發！微型創業「零接觸金融」展優勢

3年多的疫情衝擊，改變了大多數人的生活模式，遠距辦公、網購、宅配外送成為新常態。疫後景氣復甦，觀光客回流，吸引許多青年創業家趁勢進場，然而，面對過去不一樣的市場，光靠自身專業還不夠。微型創業的頭家們需要做足哪些準備，才能迎接這波商機大爆發？

疫後景氣復甦，面對過去不一樣的市場，年輕創業家須具備不同的視野。 圖／Shutterstock 提供

疫後市場大不同，頭家必懂3大優化之道受過疫情洗禮的市場，已和過去截然不同。綜觀而言，疫後時代的創業家可以從以下3點，找出做生意的優化之道：

1. 宅配需求大幅飆升，異業合作力量大疫情深化了大眾的網購習慣，老闆在規劃商品時，不能忽略網購宅配這一塊，需評估自己請人送，或是和物流業者合作，何者較能顧及品質和成本。

2. 做好消費者洞察，翻轉既有思維疫情加速消費者擁抱數位、健康、永續等趨勢，比起在乎商品的CP值，消費者更重視VP值，希望能得到高質感的商品和服務體驗，如：桌邊結帳、多元支付、貨到刷卡付款等服務，便利又貼心，更能讓消費者的價值感受提升。

手機是錢包，也是刷卡機！行動支付時代來臨在各式消費場景中，結帳買單是重要的一環。現在越來越多人習慣出門不帶錢包，只要一支手機在身就能到處血拚。店家若能善用數位工具，減去繁瑣的作業程序，勢必能夠提升顧客的滿意度。

現代消費者手機就是錢包，店家善用數位支付工具，才能避免被淘汰。 圖／Visa 提供

實戰案例：隱身文青市場的職人蘿蔔糕以台中第六市場的「碧田家」蘿蔔糕為例，疫情期間，受到最大衝擊的就是百貨和餐飲業，「而我們正好是位在百貨公司裡的餐飲業。」65年次的老闆笑著說。蘿蔔糕從路邊攤起家，來自父親的家傳好手藝到了老闆這一代，仍吸引許多饕客一試成主顧，成為台中第六市場的必吃美食。

好生意秘技1：一人身兼多職手忙腳亂，精簡服務流程的神隊友為了節省人力成本，平日老闆大多一個人負責製作餐點、送餐、收銀……，過去使用刷卡機，忙碌時，遇到刷卡機的感熱紙偏偏用完了，需要花時間更換，無法兼顧其他工作，讓老闆心急如焚。因此當Visa手機感應收款一推出，老闆就立刻導入應用。

「結帳時，老闆只要拿出手機，和客人的信用卡、手機，甚至是智慧型手錶，輕輕碰一下就能感應收款，客人買單不用侷限在櫃檯，可以桌邊買單，也不像刷卡機必須牽電源線或更換感熱紙，無紙化更為環保，還可節省排隊時間，店家也可以避免忙碌中錯帳，非常適合微型店家、小生意的經營模式。」

好生意秘技2：開發宅配外送商品，搶攻宅商機現今市場變化多端，尤其不能忽視宅經濟這塊大餅，除了開發宅配商品，也要優化外送流程，提供消費者更好的服務體驗。過去外送商品到府，大多是現金交易，但隨著大環境改變，越來越多客人都不想接觸到現金，比起帶著大把零錢預備找零，還可能面臨找不到錢的窘境，使用Visa手機感應收款，外送人員只需帶著手機就能完成收款，對商家和消費者雙方來說都非常方便。甚至沒有店面的商家，若經常有到處擺攤或市集擺攤的需求，也不必攜帶一堆工具，只要一支手機在身，就能隨時隨地輕鬆結帳！

好生意秘技3：貼近各年齡客層的需求，傳統和數位工具多元應用雖然年輕人手機裡大多都有下載行動支付APP，但根據店家老闆觀察「對於中高齡的消費者來說，比起多花時間研究APP下載與註冊，他們還是比較習慣使用實體信用卡。所以相較其他APP支付工具，Visa手機感應收款更能夠同時支援實體信用卡和行動支付像是手機、智慧型手錶等，同時也比傳統刷卡方式更能節省等待刷卡機出紙、客人簽名的時間，可以滿足各年齡層的需求。」

創新、數位、VP值，現在就做好準備！疫情引動新世代創業潮，創業家若想在市場中站穩腳步、搶攻復甦商機且避免被淘汰，就必須掌握宅經濟趨勢、洞悉消費者需求、提供更高VP值的服務。

微型店家、攤位、市集，可在結帳的流程中多加善用Visa手機感應收款，商家自行輸入金額，繁忙時也能掌握交易安全，且快速方便，不用找零，免去錯帳問題。無論擺攤或外送，都能不受環境條件限制，隨時隨地都能感應收款；同時安裝輕鬆，省去刷卡機月租費用，後台管帳也更省時省力。

創業階段，總有處理不完的問題，老闆把繁瑣的金流簡化，才能投注更多心力在其他方面，藉由優質產品、效率服務，迎接疫後商機大爆發。