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影／放寬日本草莓農藥殘留標準 藍委批草菅人命

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團首席副書記長林思銘、總召曾銘宗、立委徐志榮、書記長謝衣鳯上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨團首席副書記長林思銘、總召曾銘宗、立委徐志榮、書記長謝衣鳯上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會。記者蘇健忠／攝影

國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、首席副書記長林思銘、立委徐志榮、苗栗縣大湖區農會理事長劉興政、總幹事徐欽志、推廣股股長胡智郎等人，上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會。

記者會中指衛福部食藥署放寬日本進口草莓「農藥殘留容許量標準」，是草菅人命。立委徐志榮表示這樣會讓消費者無法分辨日本或台灣草莓，導致民眾進而都不購買草莓相關食品，影響到苗栗縣大湖草莓農的生計。總召曾銘宗三問蔡政府，日本草莓農藥殘留標準放寬是主動向日本政府示好，還是日本政府對我施壓？蔡政府至消費者權益於何地？蔡政府這麼體貼日本的農民，卻不照顧我們的農民，蔡政府你真的對不起我們的農民。要求政府機關出來說清楚、講明白。

國民黨團書記長謝衣鳯等人上午召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，痛批衛福部食藥署放寬日本進口草莓「農藥殘留容許量標準」，是草菅人命。記者蘇健忠／攝影
國民黨團書記長謝衣鳯等人上午召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，痛批衛福部食藥署放寬日本進口草莓「農藥殘留容許量標準」，是草菅人命。記者蘇健忠／攝影
國民黨團總召曾銘宗與立委徐志榮人上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，徐志榮表示這樣會讓消費者無法分辨日本或台灣草莓，導致民眾進而都不購買草莓相關食品，影響到苗栗縣大湖草莓農的生計。記者蘇健忠／攝影
國民黨團總召曾銘宗與立委徐志榮人上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，徐志榮表示這樣會讓消費者無法分辨日本或台灣草莓，導致民眾進而都不購買草莓相關食品，影響到苗栗縣大湖草莓農的生計。記者蘇健忠／攝影
國民黨團首席副書記長林思銘（左三起）、總召曾銘宗、立委徐志榮、書記長謝衣鳯等人上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，痛批衛福部食藥署放寬日本進口草莓「農藥殘留容許量標準」，是草菅人命。記者蘇健忠／攝影
國民黨團首席副書記長林思銘（左三起）、總召曾銘宗、立委徐志榮、書記長謝衣鳯等人上午一起召開「政府草菅人命～放寬日本草莓農藥殘留標準？」記者會，痛批衛福部食藥署放寬日本進口草莓「農藥殘留容許量標準」，是草菅人命。記者蘇健忠／攝影

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